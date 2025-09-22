Meno concessioni ed espropri vip 

Oltre duecento osservazioni al Piano di utilizzo dei litorali redatto dalla Giunta Nizzi e vidimato, a dicembre scorso, dal Consiglio comunale che, domani, torna in aula sul punto. All'ordine del giorno, proposte, suggerimenti e considerazioni da approvare per procedere con l'iter di adozione del piano che riordina le 23 spiagge olbiesi e le attività dei servizi turistici presenti. Largo alle spiagge libere con la riduzione degli spazi destinati agli ombrelloni a pagamento e riqualificazione dei retro spiaggia con il ripristino dei cordoni dunali e l’eliminazione degli sterrati adibiti a parcheggi, il nuovo Pul prevede centinaia di espropri (anche blasonati). Pubblicato l'avviso a gennaio scorso, le osservazioni sul tavolo dei lavori dell'assemblea sono solo quelle pervenute dai proprietari delle particelle di terra fronte mare che dovranno essere cedute per la realizzazione del nuovo piano. Valutate ieri in Commissione urbanistica, gran parte delle osservazioni alle operazioni di esproprio è stata bocciata, in linea con il parere degli uffici tecnici. Tra gli espropriati, la famiglia discendente dal primo re di Tavolara, Paolo Bertoleoni, quella dell’Aga Khan che ha costruito la Costa Smeralda e quella dei conti fondatori di Porto Rotondo, Donà dalle Rose. Nella lunga lista, anche, tante società immobiliari, su tutte Costa Turchese spa, nata nel 1984 con l'ambizione (di Silvio Berlusconi) di realizzare una mega villaggio turistico nella costa sud di Olbia, e alcuni ristoranti e hotel, tra i quali il Pellicano nell'omonima spiaggia.

