Meno case in affitto e sfratti in aumento 

La casa in città è sempre stata un’emergenza. In quest’ultimo periodo la criticità sta raggiungendo livelli di guardia. I proprietari delle abitazioni non rinnovano più i contratti di locazione, preferiscono tenere vuoti gli immobili in attesa di trasformarli in bed and breakfast. La morosità c’entra poco. «Si tratta di famiglie o persone che pagano regolarmente il canone di locazione, talvolta radicati stabilmente nelle abitazioni da anni, con nuclei familiari, contro le quali i proprietari chiedono indietro l’appartamento rifiutando di rinnovare il contratto», afferma Marco Cuccu, responsabile del Sunia (Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari).

L’allarme

I proprietari preferiscono tenere vuote le abitazioni o affittarle a prezzi difficilmente abbordabili per giovani o coppie che spesso hanno solamente una possibilità: spostarsi nei paesi dell’hinterland. «In mancanza di politiche per la casa il fenomeno è aggravato dalla drammaticità delle condizioni di povertà assoluta, anziani con pensioni minime e giovani lavoratori precari o nella impossibilità di accedere ai mutui», afferma Cuccu. «Se a ciò si aggiunge l’aumento dei costi dell’abitare, la situazione diventa sempre più grave e socialmente pericolosa».

La proposta

Per tentare di mettere un freno al fenomeno, il Sunia ha una proposta: cedolare secca del10% (canoni concordati) in tutti i Comuni della Città metropolitana e non solo Cagliari, Quartu e Monserrato. «I sindaci devono chiedere al Governo la dichiarazione di alta tensione abitativa per l’area vasta e contrastare il fenomeno dilagante dell’uso turistico delle abitazione che sta sconvolgendo i centri storici delle città, escludendo l’uso abitativo per le famiglie».

Il capoluogo ha un immenso patrimonio di immobili inutilizzati da anni che potrebbe essere messo a disposizione soprattutto dei più giovani. Per il sindacalista è necessario «avviare urgentemente un censimento per individuare e recuperare alloggi sfitti o quelli recuperabili con interventi di manutenzione, stabili del patrimonio demaniale, immobili non abitativi di proprietà di enti pubblici dismessi e rimasti vuoti».

Un ruolo fondamenta lo lo gioca l’Azienda regionale per l'edilizia abitativa. «È fondamentale – aggiunge Cuccu – rivedere la normativa che consente volture facili e continue sanatorie contro occupazioni abusive con la perdita dell’alloggio a sfavore di chi attende inutilmente da anni nelle liste dei bandi per l’assegnazione».

Il mercato

Stefano Tolu è il presidente dell’Apci (Associazione proprietari casa & immobili). «Chi ha immobili preferisce non affittarli e tenerli vuoti. Il mercato cittadino si sta spostando verso l’extra alberghiero, b&b e affittacamere, trasfertisti e universitari. Insomma, verso orizzonti dove la morosità è rara e non è particolarmente complicato rientrare in possesso dell’abitazione. In alcuni casi per sfrattare gli inquilini morosi o per fine contratto è necessario anche più di un anno». Tempi inaccettabili per il presidente dell’Apci. La differenza la fanno i canoni, sempre più alti. «In certi casi gli stipendi dei giovani non sono sufficienti per pagare l’affitto».

