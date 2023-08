«Meno burocrazia per i medici di base» 

«La carenza di medici di medicina generale sta mettendo a dura prova la continuità assistenziale nei territori e la situazione va via via aggravandosi: circa 20.000 sardi sono privi di medico e non solo quelli dei Comuni dell’interno, il servizio di guardia medica è discontinuo, i turisti si trovano costretti a intasare i pronto soccorso dei presidi ospedalieri perché le guardie mediche turistiche non sono assicurate con regolarità».

Lo denuncia il consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias, secondo cui, «la situazione non è destinata a migliorare a breve perché si ha difficoltà a garantire il ricambio generazionale e anche l’innalzamento su base volontaria del massimale a 1800 pazienti, sempre che possa essere attuato, è solo una soluzione tampone. A ciò si aggiunga che i medici sono oberati da tutta una serie di aggravi procedurali e da incombenze di tipo amministrativo che sottraggono tempo alla cura dei pazienti». Per questo il gruppo dem in Consiglio regionale ha depositato un’interrogazione con la quale chiede al presidente e all’assessore della Sanità di prestare ascolto alle richieste che provengono dalle organizzazioni dei medici di base, soprattutto la dematerializzazione per le prescrizioni di visite e farmaci. L’assistenza ai pazienti torni a essere il fulcro della loro prestazione professionale».

