«Meno burocrazia per gli equipaggi» 

Modificare il Codice della navigazione e semplificare la burocrazia a bordo. Con questo scopo è stato presentato un disegno di legge che trova il consenso delle associazioni degli armatori, Confitarma e Assarmatori.

L’intento è sburocratizzare la marina mercantile ricorrendo alla digitalizzazione dell’anagrafe della Gente di mare – attualmente possibile solo in cartaceo nei Comandi delle diverse Capitanerie - e dei libri di bordo, mettendo mano all’ingaggio dei marittimi: il comandante della nave avrebbe la possibilità di assumere direttamente i membri dell’equipaggio così come avviene in molti altri Paesi dell’Europa.

Sono molteplici le semplificazioni previste tra cui la razionalizzazione delle visite ispettive da parte delle diverse Capitanerie di porto e la riduzione dei controlli per il rilascio e il rinnovo delle licenze radio.

Il disegno di legge è intitolato “Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo” ed è stato depositato da Lucio Malan, senatore di Fratelli d’Italia. L’iter per l’approvazione è lungo perché il testo dovrà essere approvato dai due rami del Parlamento. (a. f.)

