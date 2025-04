«Meno burocrazia grazie al Gemello digitale» 

Nasce in Sardegna il Gemello digitale (RAS_digital twin), un’infrastruttura digitale che, a partire da dati estratti dalle diverse piattaforme del sistema regionale e dall’integrazione con fonti esterne (dati meteo, dati istituzionali o servizi terzi), sarà in grado di rappresentare fedelmente il territorio regionale in ambiente virtuale.

Il piano

Il Gemello digitale, fa sapere la Regione, «consentirà di monitorare, prevedere, simulare e ottimizzare il comportamento dei sistemi fisici e infrastrutturali, portando benefici come il risparmio di risorse, la riduzione del rischio, il contenimento dei tempi decisionali e l’affidabilità delle scelte amministrative, fondate su dati certi. Grazie a questa innovazione, cittadini e imprese potranno avere a disposizione di uno strumento in grado di ridurre drasticamente i tempi della burocrazia, facilitando l’analisi documentale e territoriale e accelerando la gestione delle istanze».

Il meccanismo

Le amministrazioni pubbliche potranno effettuare simulazioni di scenari complessi, basate su dati reali e aggiornati, per assumere decisioni più rapide, consapevoli ed efficaci. Le applicazioni vanno dalla pianificazione della mobilità e dei trasporti pubblici alla gestione delle risorse idriche, dalla tutela ambientale alla pianificazione dell’assetto idrogeologico, dalla programmazione delle infrastrutture alla gestione delle emergenze e dei fenomeni sanitari. «Siamo a un punto di svolta del percorso della Regione Sardegna verso la transizione digitale», dice l’assessora agli Affari generali, Mariaelena Motzo, che insieme al direttore generale del Servizio Innovazione e Sicurezza It, Marco Melis, ha presentato la strategia regionale per il governo dei dati e il Gemello digitale della Sardegna. Per guidare e coordinare le varie attività, la Giunta ha istituito una Cabina di Regia interassessoriale regionale e ha approvato l’adozione del modello organizzativo Rtd-diffuso, che prevede la presenza di referenti per la transizione digitale in ciascuna Direzione Generale. La governance dell’intero processo sarà affidata al direttore generale dell’Innovazione e Sicurezza It, nel ruolo di responsabile della transizione digitale.

RIPRODUZIONE RISERVATA