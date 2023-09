Meno auto, più bici e zone pedonali: l’esempio di Valencia 

Zone pedonali, piste ciclabili e poche auto, tutto con un unico obiettivo: rendere i cittadini sempre meno dipendenti dalle proprie automobili e soprattutto fruitori sicuri delle strade cittadine.

Se n’è parlato durante uno degli interventi della prima edizione della Summer School, dal titolo “The Future of Sustainability Mobility” organizzata nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria di Cagliari. A fare gli onori di casa Italo Meloni, docente di pianificazione dei trasporti nell’Ateneo del capoluogo. Mentre l’ospite d’eccezione era Giuseppe Grezzi, già assessore alla Mobilità Sostenibile del Comune di Valencia dal 2015 al 2023, periodo in cui la città è stata eletta Capitale verde europea per il 2024: «Abbiamo ricevuto molti riconoscimenti per aver promosso l’uso della bici, creato zone pedonali, ridotto le macchine e quindi l’inquinamento e le emissioni e per aver migliorato i trasporti pubblici. Vedere esempi che hanno funzionato può servire alle altre città, in Sardegna come nel resto d’Italia. Cagliari può cambiare, ma è necessario un progetto chiaro, una visione della città del futuro, allineata sull’agenda urbana 2030 dell’Unione Europea e sui vari piani esistenti. Da dove cominciare? Se si vuole cambiare la città, bisogna dire chiaramente che si vogliono ridurre le macchine. La macchina dovrebbe essere usata solo in certe situazioni». Sui mezzi pesanti che entrano in città: «Bisogna cercare di ridurre il più possibile l’ingresso dei camion nel centro». Sulle piste ciclabili: «Devono essere interconnesse tra loro». Le attività della Summer School proseguiranno fino a sabato 16.

