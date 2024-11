Meno auto in giro, la pedonalizzazione prossima frontiera  

Ci sono molto mezzi che permettono di realizzare una vera mobilità sostenibile. Ci sono i bus, naturalmente, ci sono le bici, ci sono le auto in sharing, ci sono (da qualche tempo) anche i monopattini. C’è tutto questo. L’obiettivo è riuscire a convincere i cagliaritani a lasciare l’auto in garage e utilizzare mezzi alternativi per spostarsi in città. Ora, però, dal momento che l’amministrazione sta ragionando su una mobilità sostenibile più ampia, nel futuro (non così lontano) ci sarà anche la pedonalizzazione. Cioè la creazione di percorsi pedonali, sicuri, certamente ombreggiati, con tanto verde attorno, che permettano di spostarsi da una parte all’altra della città senza difficoltà. «Per il momento si tratta di una discussione che è appena cominciata», spiega l’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Yuri Marcialis. «La pedonalità è la prima forma di mobilità», non solo sostenibile. «E realizzare percorsi dedicati è un obiettivo dell’amministrazione». Il ragionamento parte da un assunto: Cagliari è una città che per sua conformazione (sorge su sette colli, Castello, Tuvixeddu, Monte Claro, Sella del Diavolo, Colle di Bonaria, San Michele e Monte Urpinu) non “premia”, come in altre realtà europee, le bici. «Per il momento è una discussione, poi ragioneremo su come realizzarla». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA