Meno abitanti: sempre più case in vendita 

A Serrenti l’offerta di immobili in vendita supera di gran lunga la domanda: è il quadro della situazione immobiliare che emerge da un’analisi condotta dal perito edile David Pireddu. «Come la maggior parte dei comuni sardi, Serrenti subisce da diversi anni una contrazione del numero di abitanti», spiega Pireddu: «Negli ultimi sei anni il calo è stato in media di 52,16 residenti l’anno. Ipotizzando che solo circa un terzo di questi possa aver lasciato libera un’abitazione, si arriva alla conclusione che ogni anno si rendono disponibili sul mercato immobiliare di Serrenti dalle 15 alle 20 abitazioni derivanti da abbandono abitativo». Un’offerta che, per essere smaltita, necessiterebbe di un numero di immigrati difficilmente raggiungibile nei prossimi anni.

Centro storico

Terreni e case sono soggetti a tassazione annuale e necessitano di interventi di pulizia e manutenzione costanti al fine di evitarne un decadimento accelerato che, nei casi più critici, implica interventi in urgenza ordinati dal Comune per situazioni di pericolo: problematiche che aumentano esponenzialmente per le case storiche in pietra o ladiri. Tale situazione, in molti casi, incentiva la vendita degli immobili al fine di alleggerire il bilancio familiare da una spesa economica annuale fissa.

«L’ostacolo principale al recupero delle case in centro storico – dice il sindaco Pantaleo Talloru – è rappresentato dai vincoli posti dalle normative regionali troppo rigide per le ristrutturazioni, che il Comune non può derogare e che non consentono di agire con delle cifre di poco conto. La spesa nella maggior parte dei casi supera le possibilità di reddito delle famiglie, che di conseguenza si trovano impossibilitate ad aggiustare le vecchie case». Questo le rende meno attrattive anche per eventuali acquirenti che dovrebbero farsi carico di ingenti spese di ristrutturazione.

Soluzioni possibili

«Da parte delle istituzioni – dice Pireddu – ci dovrebbero essere idee e azioni che pongano i proprietari degli immobili, specie storici, e i potenziali acquirenti in una condizione atta ad agevolare il passaggio di proprietà a chi potrebbe avere l’intenzione di investire nel recupero e riutilizzo del patrimonio immobiliare, permettendo al centro storico di rivivere».

«L’amministrazione – spiega Talloru – ha introdotto diversi incentivi anche in favore delle coppie giovani con figli che decidono di risiedere a Serrenti. Ciò che si consiglia, in certi casi, è di sfruttare anche i rimborsi Irpef che costituiscono la soluzione più rapida in attesa che la regione stanzi di nuovo fondi per il centro storico».

La speranza per il futuro

Anche se il bilancio tra nascite e decessi rimane in negativo, qualche segnale di ripresa c’è: «Abbiamo ricevuto – dice Talloru – diverse richieste di residenza da parte di persone non serrentesi che, essendosi trovate bene nel nostro paese, hanno deciso di comprare o affittare casa». La prossimità alla città potrebbe essere un ulteriore stimolo: «Essendo vicini a Cagliari, la riapertura dell’accesso diretto a Serrenti sud e il conseguente sviluppo della zona industriale adiacente, che dovrebbe avvenire entro l’anno, rappresenterà un incentivo per trasferirsi dalla città all’hinterland».

