Meno abitanti e sempre più vecchi: è allarme 

Ci sono 237 anziani ogni cento giovani. È l’indice di vecchiaia registrato a Selargius nel 2024, emerso - assieme a risultati raggiunti e obiettivi da concretizzare - durante la discussione del Documento unico di programmazione per il prossimo triennio. Il dato è stato calcolato facendo un confronto fra numero di over 65 e la fascia di popolazione sino ai 14 anni residente in città lo scorso anno. «Selargius sta invecchiando e ogni anno perde in media cinquanta residenti», polemizza il consigliere di minoranza Franco Camba, «è una città ferma al palo». Il capogruppo degli Autonomisti sardi, Alberto Cappai, rincara la dose: «Si registra un forte decremento demografico anche a causa di una programmazione tardiva o del tutto assente della Giunta. Il fatto che nel giorno di approvazione del Dup manchino tre assessori conferma un pressappochismo non più giustificabile».

Il primo cittadino

Non la pensa così il sindaco Gigi Concu. «Rispetto all’andamento demografico nel resto della regione, che ha un calo del 20 per cento, Selargius perde appena il cinque, quindi direi che il dato non è catastrofico come si vorrebbe far credere». Poi aggiunge: «L’invecchiamento della popolazione è in linea invece con il trend regionale e nazionale: servono politiche per la famiglia da parte del governo centrale, i Comuni da soli possono fare ben poco». Al di là delle polemiche sui dati demografici, l’assessore al Bilancio, Sandro Porqueddu, ha elencato risorse investite e da spendere nei diversi settori, assieme a risultati raggiunti e altri previsti nel triennio 2026-2028. «Il Dup fotografa lo stato di attuazione del programma di mandato, e costituisce un atto di pianificazione importante in vista della definizione del bilancio di previsione», le parole dell’assessore.

L’opposizione attacca

Critiche dalla minoranza, che in parte non ha partecipato al voto - eccetto Omar Zaher e Mario Tuveri, astenuti - ma non solo: «La Giunta sinora è sempre riuscita a recuperare le risorse in corso d’opera, ma serve più programmazione», dice Andrea Delpin, esponente della maggioranza, riferendosi ai pochi stanziamenti dedicati a sport e turismo nel Dup. «Navigate a vista», commenta Francesca Olla. «Le risorse saranno stanziate come abbiamo sempre fatto», la risposta dell’assessore Porqueddu. «Un esempio: quest’anno abbiamo erogato 170mila euro alle società sportive, cui si sommano i lavori negli impianti comunali fatti e in corso di realizzazione. C’è sicuramente ancora da fare, ma dire che non abbiamo fatto niente non è corretto».

