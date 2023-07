Menne ora è davvero ai saluti 

La sua prima nomina a comandante della Polizia locale di Nuoro era arrivata nell’agosto del 1991. Per dieci anni consecutivi la 59enne Rossana Menne ha ricoperto quell’incarico, con orgoglio infinito: «Ero la prima donna in assoluto, oltretutto in una città all’epoca guidata da una sindaca, Simonetta Murru». Poi, insieme ad altri molteplici incarichi prestigiosi, anche in Asl (Olbia e Nuoro) e Regione, questa caparbia barbaricina ha ricoperto il ruolo di dirigente-comandante fino al 30 giugno 2023. «Mi sono licenziata, possiamo dire così - spiega -. Ho preso questa decisione per una scelta di vita. Ecco perché ho presentato le mie dimissioni ad Andrea Soddu. Il sindaco le ha accolte».

Voltare pagina per esplorare nuovi orizzonti. Si può sintetizzare così la scelta effettuata da Rossana Menne. La pensione è ancora lontana, ma la sete di nuove sfide ha esercitato un richiamo irresistibile. Intanto, affiorano i pensieri e gli aneddoti: «Quando sono arrivata al comando della Polizia locale avevo appena 27 anni. Quello è uno dei ricordi indelebili - racconta -. All’inizio tutti pensavano che fossi la segretaria, mica la comandante. È stata un’avventura bellissima, in organico c’erano 46 agenti. Se penso alle carenze odierne, posso affermare con certezza che stavamo decisamente meglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA