Meningite, il punto 

Si parlerà della meningite a “Tg Salute”, oggi su Videolina dalle 15, a cura di Simona De Francisci (foto) . L'importanza della vaccinazione nei bambini e negli adolescenti. Negli ultimi 30 anni sono stati compiuti numerosi progressi nella prevenzione e nel trattamento della meningite sostenuta da batteri, ma il peso epidemiologico in termini di morti e malati continua ad essere elevato in tutto il mondo. I vaccini contro i tre agenti biologici più frequentemente causa di malattia (pneumococco, meningococco e Haemophilus influenzae) hanno ridotto l’incidenza. Nei pazienti con sospetta meningite i sintomi tipici sono mal di testa, rigidità del collo, febbre e stato mentale alterato. La prevenzione vaccinale si è mostrata efficace, in particolare contro uno dei batteri più diffusi, il meningococco.