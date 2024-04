Meningite, grave un tennista di 22 anni 

Un ventiduenne di Olbia è ricoverato all’ospedale Santissima Trinità per una meningite di tipo B. Il giovane domenica era a Marina residence, a Quartu, per disputare un torneo di tennis per giocatori di seconda e terza categoria. Durante la partita si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale e ricoverato d’urgenza.

Come sta

Le sue condizioni, dapprima gravi, sino alla serata di ieri erano definite stabili e in lento miglioramento. Il giovane sportivo (del quale non pubblichiamo il nome a tutela della sua privacy) è stato ricoverato dapprima nel reparto di Rianimazione, a Is Mirrionis, poi in serata a causa di un peggioramento è stato trasferito per alcuni accertamenti all'ospedale Brotzu. Fortunatamente il suo quadro clinico si è ristabilito e già lunedì notte è tornato al Santissima Trinità dove è tenuto costantemente sotto osservazione.

La profilassi

La Asl di Cagliari e la Asl Gallura hanno avviato gli accertamenti per ricostruire i contatti del giovane, capire dove ha contratto la meningite, e avviare la profilassi. «Il servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl Gallura», fanno sapere, «ha avviato tempestivamente l'inchiesta epidemiologica con la ricerca dei contatti stretti del ragazzo, la profilassi di familiari e conoscenti e la sorveglianza sanitaria, informando e collaborando anche con le Asl dei territori frequentati dal giovane negli ultimi giorni. Al momento i soggetti sottoposti a profilassi nel Nord Sardegna sono circa trenta». Analoga la posizione della Asl di Cagliari che ha avviato «tutte le misure preventive profilattiche nei confronti dei contatti stretti» del giovane.

La malattia

La meningite di tipo B è una malattia menigococcica invasiva causata dal batterio “Neisseria meningitidis”, che viene trasmesso durante il contatto ravvicinato con saliva o secrezioni respiratorie. Il batterio può causare un'infezione delle membrane che circondando il cervello e il midollo spinale, oltre che una grave infezione del circolo ematico (setticemia).

I sintomi sono diversi e possono inizialmente presentarsi come un'influenza che tende a peggiorare rapidamente. Gli indicatori più comuni di un’infezione meningococcica sono rigidità al collo, febbre alta, sensibilità alla luce, confusione, mal di testa e vomito.

