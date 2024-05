Menia si scaglia sull’opposizione Rissa sfiorata sul premierato 

Rissa sfiorata durante l’esame del premierato a Palazzo Madama: Roberto Menia (FdI) si è precipitato contro i banchi delle minoranze, affrontato da Marco Croatti di M5S e fermato da commessi e colleghi. L’episodio ha inasprito ulteriormente il confronto, già molto teso, tra il centrodestra e le opposizioni, che contestano il contingentamento dei tempi deciso dalla maggioranza su una riforma costituzionale, e insistono sullo «scambio» fra i tre partiti di governo sulle riforme del premierato, dell’autonomia e della giustizia.

Dopo l’intervento di Ettore Licheri del M5S («Pensate di poter far tutto, fermare i treni o cambiare la Costituzione, perché voi siete Giorgia») gli animi si sono accesi. Dai banchi del Pd Simona Malpezzi si è avvicinata alla presidenza accusando Menia di aver insultato l’opposizione, accusa ribadita da FIlippo Sensi. A quel punto Menia si è precipitato verso i banchi del centrosinistra, inutilmente placcato dal questore Antonio De Poli ma affrontato dall’aitante Croatti. E dopo un ricorso al “canguro” , la bocciatura con un unico voto di più emendamenti simili, il dem Alessandro Alfieri per protesta si è tolto la giacca, imitato da tutti i senatori di opposizione, in violazione del regolamento del Senato che impone giacca e cravatta.

