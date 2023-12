Mengoni, viabilità rivoluzionata 

Il palco alla Fiera è quasi pronto per la grande notte di San Silvestro con Marco Mengoni. Arriveranno almeno ventimila persone (quelle che fino a ieri avevano già prenotato il pass gratuito e nominativo) ma, come noto, sono attese fino a 29mila. Quindi prenotazioni online ancora aperte fino alla sera di domenica 31 dicembre. Il clou sarà alle 23.30 (e non più alle 00.05 come inizialmente previsto), quando sul palco salirà Mengoni, l’artista musicale del 2023 scelto dal Comune per salutare il nuovo anno, ma la serata (presentata da Valentina Caruso) comincerà dopo le 20 con protagonisti alcuni dj isolani. «Mengoni si è rivelata un’ottima scelta», dice con soddisfazione il sindaco Paolo Truzzu. «Ci sono già circa ventimila persone prenotate, di queste 1.500 sono turisti che arrivano da fuori Sardegna che hanno scelto Cagliari per festeggiare il capodanno. Tutti coloro che hanno prenotato il pass entreranno alla Fiera. Il consiglio è arrivare un po’ prima dell’inizio del concerto perché i controlli, per motivi di sicurezza, saranno molto scrupolosi», aggiunge.

La logistica

I cancelli, come noto, apriranno a partire dalle 18. Ma chiunque potrà decidere di arrivare all’ora che più ritiene consona. Beninteso, però, che i controlli ai varchi saranno lunghi perché oltre al pass verrà richiesto di esibire un documento di identità e perché ci sarà da verificare che nessuno porti all’interno dell’area concerti cibo, bevande (neppure acqua) e fuochi di artificio. All’interno, infatti, saranno presenti tre punti ristoro suddivisi tra food & beverage. I varchi per accedere all’area concerto saranno in tutto tre (viale Diaz, via Pessagno-lato Coni, quindi un terzo riservato alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori in via Pessagno-lato piazzale Coni) e saranno controllati da un imponente servizio di vigilanza che schiera tra la Fiera e l’area attorno circa 150 persone. Enorme, poi, lo spiegamento di uomini e donne delle forze dell’ordine e degli operatori del 118 (dieci ambulanze sistemate nei punti strategici, di queste due sono medicalizzate, e un presidio medico avanzato non lontano dal palco).

Zona rossa

Essendo il Capodanno cagliaritano un evento per quasi trentamila persone, l’amministrazione, sulla scia dell’esperienza del concerto di Vasco Rossi del 2019, ha previsto un piano per la viabilità che stabilisce divieti di transito (dalle 15 del 31 alle 8 dell’1 gennaio) e di sosta (dalla mezzanotte del 31 alle 8 dell’1). Nel dettaglio, sarà chiusa viale Diaz tra l’Amsicora e piazza dei Centomila, chiusa anche viale Ferrara, nel tratto tra via Caboto e il distributore Agip (dietro la Fiera) e all'altezza dello svincolo dello stadio per i veicoli provenienti dalla rotatoria di San Bartolomeo; divieto di transito nell’Asse mediano all'altezza dello svincolo con Ponte Vittorio e svolta obbligatoria a destra, sulla rampa per il Poetto, prima di via Pessagno, per chi percorre l’asse mediano in direzione Amsicora. Infine, parcheggi off limits in piazza Marco Polo, piazza Efisio Puddu (l’ingresso per i vaccini ai tempi del Covid), via degli Sport e viale Diaz. Il countdown è cominciato. «L’augurio è che sia una bella serata e una festa per tutti», dice Truzzu.

