«Mengoni? Un grande equivoco» 

«Tutta questa polemica proprio non la capisco, Marco Mengoni l’ho conosciuto e posso dire che è una persona umile e gentile». Gianluigi Largiu, proprietario dell’hotel il Corsaro Nero sulla Costa Verde di Arbus, è uno dei pochi che Mengoni lo ha incontrato davvero.

Il caso

Piccolo riepilogo delle puntate precedenti: Mengoni qualche giorno fa ai microfoni di Rtl ha raccontato il dietro le quinte del videoclip girato l’inverno scorso sulle dune di Piscinas di Due Vite, la canzone con la quale ha vinto l’ultimo festival di Sanremo. L’artista ha parlato della giungla che ha dovuto attraversare per arrivare sul posto, del fango che ricopriva la strada e del pantano in cui la jeep è rimasta incastrata. Tutto vero, nessuno ha avuto niente da smentire. Il punto è che molti si sono sentiti offesi da quelle parole, a cominciare dal sindaco Paolo Salis che, dopo aver promesso a febbraio di dare la cittadinanza onoraria a Mengoni per la visibilità data a Piscinas, due giorni fa ha annunciato il dietrofront: «A questo punto, quale merito ha Mengoni per avere la cittadinanza? È mio dovere non dargliela più». Ecco, alla luce di questo e della selva di commenti piovuti sui social, Gianluigi Largiu, contattato al telefono, dà la sua versione dei fatti. «Mi sembra una polemica sterile, è il modo in cui noi sardi ci facciamo del male da soli», racconta pur non volendo entrare nella baraonda delle ultime ore. «Quel che posso dire è che Marco Mengoni è un ragazzo gentile, umile e molto educato. È stato con noi per il tempo necessario a girare il video, abbiamo fatto catering e transfert e, davvero, mi sento di dire che tutta questa storia non ha senso». Largiu è rimasto tanto stupito dalle voci circolate subito dopo l’intervista rilasciata da Mengoni a Rtl che ha voluto verificare in prima persona. «Proprio perché mi sembrava incredibile, ho voluto vedere io stesso e in effetti lui dice quelle cose, che sono tutte vere, ma lo fa col sorriso e mai con un tono dispregiativo. Anche il giorno in cui era qui, quando in effetti c’era maltempo, non ha avuto nulla da dire, non si è mai lamentato». Insomma, tanto rumore per nulla. «La giungla bisogna attraversarla davvero per raggiungere Piscinas e il fango sulla strada c’è davvero – aggiunge Largiu – ma è questo il bello di Piscinas e non credo che Mengoni volesse dire il contrario».

Il sindaco

Poiché l’eco delle polemiche – anche in Consiglio comunale – non si è spento neppure nelle ultime 24 ore, il sindaco Paolo Salis torna sulla faccenda. Non ha cambiato idea, non intende riavviare il processo per la cittadinanza onoraria al cantante ma aggiunge: «Ora la parola sulla questione passa a Mengoni, non certo a me. Quello che voglio specificare è che le cose che lui ha detto sono vere e costituiscono proprio il bello di Piscinas – tanto che per tutelare l’ambiente non è possibile realizzare una strada tradizionale ma è stato necessario usare materiali ecocompatibili – io sono rimasto deluso dal fatto che tra tanti aspetti emersi nell’intervista non ci sia stato un attimo per evidenziarne l’incredibile splendore. Tutto qua».