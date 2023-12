Un milione di euro per il Capodanno con Marco Mengoni. Cresce il costo per i festeggiamenti di San Silvestro a Cagliari e montano le polemiche. Non solo per la cifra complessiva (750mila euro del Comune, di cui 250mila per il cachet, più 250mila della Regione) ma anche per la scelta della sede del concerto. Non più piazza dei Centomila ma la Fiera: ingresso gratuito (con obbligo di biglietto) ma a numero chiuso.

a pagina 16