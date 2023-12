Mengoni, show dopo mezzanotte 

La macchina organizzativa del Capodanno è partita. Già detto che il protagonista del concerto di fine anno organizzato dal Comune alla Fiera (e non in piazza per ragioni di sicurezza) sarà Marco Mengoni, annunciato ieri che lo spettacolo comincerà cinque minuti dopo la mezzanotte «per dare ai ristoranti e ai locali la possibilità di lavorare per il veglione», dice il sindaco Paolo Truzzu, ora il prossimo step decisivo sarà venerdì prossimo, quando si riunirà di nuovo il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che dovrà stabilire se il concerto di fine anno sarà “riservato” a 20mila persone o a poco meno di 30mila (questa è l’aspettativa di Palazzo Bacaredda dopo l’esperienza del grande concerto di Vasco Rossi alla Fiera di giugno 2019). «È un grande evento di cui sono orgoglioso», dice il sindaco Paolo Truzzu. «Un investimento che avrà un importante ritorno culturale ed economico per la città. Lo scorso anno abbiamo avuto un ritorno di oltre tre milioni di euro, ritengo che anche quest’anno non saremo lontani da quella cifra», aggiunge. C’è ottimismo quindi: lo conferma anche l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau che spiega che «i fan club di Mengoni hanno già chiesto informazioni al Comune».

I “biglietti” gratuiti

Quando mancano 18 giorni alla notte di San Silvestro, attorno al grande evento restano ancora alcuni fondamentali particolari da definire. Per esempio: come funzionerà il servizio di bus navetta che il Comune intende allestire, ma soprattutto come e quando si potranno prenotare i pass gratuiti per accedere al concerto e quanti ticket potrà prenotare una sola persona. Per il momento si sa solo che la prenotazione sarà online, verosimilmente non prima di lunedì 18, certamente dopo la riunione in Prefettura, e solo con carta di identità perché i pass saranno nominativi per evitare fenomeni di bagarinaggio. «Presto daremo tutti i dettagli per quella che sarà una grande festa per la città e tutta la Sardegna», assicura Truzzu.

I costi

Nel frattempo, il sindaco spegne la polemica scoppiata nei giorni scorsi attorno ai costi dell’evento. «L’impegno finanziario dell’amministrazione è pari a 688mila euro, utili per organizzare tutto lo spettacolo in sicurezza. Solo 250mila euro sono destinati all'esibizione del cantante, affidati a Live Nation per coprire spese esecutive e di produzione. Il resto del budget serve per garantire la sicurezza e coprire i costi organizzativi», dice Truzzu. E aggiunge: «La spesa di 688mila euro è una delle cifre più basse che si spende in Sardegna per il concerto di capodanno».

Due spettacoli

Alla Fiera ci sarà anche un altro evento (privato) autorizzato per cinquemila persone che si svolgerà in contemporanea allo spettacolo (pubblico) con Mengoni protagonista. «Il piano di sicurezza prevede due accessi separati», spiega l’assessora Picciau, «e una separazione fisica tra i due spazi. Il concerto di Mengoni sarà all'aperto, l'altro evento in un capannone». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA