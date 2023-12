Mengoni, prenotazioni a quota 16mila 

Gli organizzatori tengono la bocca chiusa, al Comune restano blindatissimi. Ma filtra un dato: a ieri erano oltre 16mila le prenotazioni per il concerto di Marco Mengoni a Capodanno.

Per questo il link per le prenotazioni ieri era ancora disponibile e chi ha prenotato non ha avuto difficoltà a ottenere il ticket (ognuno può ottenerne massimo quattro).

Organizzazione

Intanto va avanti la macchina organizzativa. Per oggi è in programma un nuovo incontro per fare il punto sulle questioni tecniche: security, transenne per delimitare gli spazi, bagni, gestione delle emergenze eccetera. Tutti aspetti che la prefettura vuole avere ben chiari, considerato che alla Fiera sono attese tra 20 e 29mila persone.

Si sa che i cancelli apriranno alle 18 e il concerto inizierà dopo mezzanotte. Due saranno i varchi di accesso: viale Diaz e via Pessagno. L’evento impone misure di sicurezza rigidissime. Vietato portare all’interno bevande né cibo. Un apposito servizio di food and beverage sarà garantito per tutti i partecipanti all’interno della Fiera.

Per le persone con disabilità e i loro accompagnatori sarà allestito un ingresso riservato e separato, in viale Diaz, di fronte a una delle sedi della Guardia di Finanza. Importante: sia le persone con disabilità che i loro accompagnatori dovranno possedere il pass nominativo. Questo perché tutti gli spettatori, nessuno escluso, ai cancelli dovranno esibire all’ingresso il ticket.

Cambierà anche la viabilità intorno alla zona: si ripropone lo schema già adottato per il concerto di Vasco Rossi del 2019. Chiuderanno al traffico dal pomeriggio del 31 dicembre sia viale Diaz che viale Ferrara.

L’altro evento

Il Capodanno cagliaritano non brillerà solo con Marco Mengoni, icona della musica italiana e vincitore della 73ª edizione del Festival di Sanremo.

Sempre alla Fiera, infatti, è in programma anche una grande festa a pagamento autorizzata per oltre quattromila persone (ingresso da piazza Marco Polo) che “mischia” l’universo musicale di Cagliari con pop, elettronica, reggaeton, rap, trap, indie, revival. Tanti i grandi ospiti nazionali (per esempio, Dj Matrix), venti gli artisti locali, e più 40 ballerine e performers.

Anche per questo sarà necessario organizzare attentamente i grandi spazi interno della Fiera per evitare commistioni tra le due serate.

