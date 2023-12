Mengoni, manca solo la firma 

Il toto big è concluso. Anzi, forse. Sarà Marco Mengoni ad accendere il Capodanno cagliaritano. O meglio, l’intenzione è quella. Per ora c’è il nome, messo nero su bianco nella delibera di giunta votata all’unanimità. «Sono in corso le trattative. Incrociamo le dita», commenta l’ssessora alla Cultura e Spettacolo Maria Dolores Picciau. Manca ancora anche la scelta del luogo, ma in un clima di totale incertezza sino a ieri è un passo avanti.

Attesa e trattative

La notizia data per certa in realtà ancora non lo è. «È una questione burocratica, abbiamo fatto una delibera in cui diciamo che siamo interessati al nome di Mengoni. Ci stiamo lavorando, sono in corso le trattative per portarlo a Cagliari», spiega l’assessora. «Manca la firma del contratto». Di concreto c’è la condivisione sul nome dell’artista, che per ora ha spazzato la concorrenza. Niente da fare per le due regine della canzone italiana (Elodie e Annalisa), scalzati anche i Pinguini tattici nucleari e il trapper Sfera Ebbasta. Mengoni, due volte vincitore di Sanremo e una sfilza di premi e riconoscimenti in curriculum, ha messo d’accordo l’esecutivo Truzzu. E sembra destinato a diventare la carta scelta per salutare il vecchio anno e accogliere il nuovo. Un cantante «di richiamo nazionale ed internazionale il cui nome possa attirare il maggior numero di persone, cittadini e turisti di ogni età», si legge nel documento. Stando alle prime reazioni del web pare accogliere i consensi di una grossa fetta del mondo virtuale. Decisamente meno entusiasti i consiglieri di minoranza.

La sfida

C'è l'indiscusso successo di Blanco, che - dietro compenso di mezzo milione di euro - ha firmato il Capodanno 2022 e riempito la città. Con Mengoni il budget è salito sino a 700mila euro, tra risorse regionali e comunali, ma «si sta cercando di calibrare la spesa per spenderne di meno. Si sta lavorando sulle varie voci si spesa», spiega l'assessora Picciau, incaricata dal sindaco di gestire il tutto. Ancora da definire quale spazio della città ospiterà il concertone di San Silvestro, condizionato dai lavori in corso. Svanita l'ipotesi del Largo, ed esclusa via Roma causa cantieri, si sta ragionando tra la Fiera e piazza dei Centomila. «Sono in corso i sopralluoghi con Questura e Prefettura», spiega l’assessora.

Richiamo turistico

Se l’intento era portare folle di turisti in città, per ora si fermano nella parte alta dell’Isola. «I dati del Nord sono sicuramente positivi e in grande anticipo rispetto ai tempi soliti, perché i concerti hanno anticipato le prenotazioni», osserva Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi. «Su Cagliari questo non si registra». Partono sicuramente in vantaggio le città sarde del nord: Olbia ha Zucchero e Salmo, Alghero punta su Ligabue. Una sfida tra grandi nomi che stando alle prenotazioni funzionano. «Per entrambe abbiamo registrato una fortissima richiesta di camere. Alberghi e b & b si stanno riempiendo», racconta Gian Mario Pileri, presidente regionale della Federazione italiana associazioni imprese di viaggi e turismo (Fiavet). A Cagliari, entrata nella partita solo ieri e a metà, per ora si parla di pronostici. «Mengoni è un nome che sicuramente funziona», premette Maurizio Battelli, presidente regionale dell’associazione Extra. «Ma è ancora tutto fermo. L’anno scorso, in questo periodo avevamo un 15/20 per cento in più di prenotazioni. Il ritardo nell’offerta ancora poco chiara, contrariamente a Olbia e ad Alghero, non gioca in nostro favore, ma alla fine a Capodanno la città si riempie sempre, così come il settore extralberghiero».

