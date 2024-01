Mengoni, «in 20mila» alla Fiera Polemica politica sui numeri  

Alla Fiera erano più di 20mila, 15mila o 10mila? L’argomento è perfetto per scatenare la polemica di Capodanno, la prima di un anno che si annuncia frizzantino, non foss’altro perché ci sono due elezioni.

Certo è che i numeri rispettano perfettamente gli schieramenti: a sinistra si tende al ribasso, a destra al rialzo. Ci sta. Stando al Comune e agli organizzatori a vedere il concerto di Marco Mengoni erano oltre 20mila – di sicuro un numero lontano dalla capienza massima indicata di 29mila – ed hanno assistito a un concerto senza sbavature e senza alcun problema di sicurezza.

Bilancio e polemiche

Dunque qual è il bilancio dell’evento costato oltre 930mila euro tra cachet dell’artista e dell’entourage (250mila euro) e sicurezza (150 persone dedicate, escluse le forze dell’ordine)? Paolo Truzzu si mostra entusiasta: «Questo straordinario concerto ha posto la nostra città al centro dell'attenzione nazionale e ha creato un significativo indotto economico grazie ai circa 2mila turisti e a tutti i sardi che sono venuti a trovarci», dice il sindaco, che non rinuncia alle stoccate. «Il successo di questa notte è dedicato a chi ha lavorato in silenzio, credendoci, incurante di polemiche strumentali e inutili». A ruota l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau «Questo evento non solo ha incantato i nostri cuori con la magia della musica, ma ha anche fatto vibrare l'economia locale. In ogni nota e in ogni applauso, abbiamo testimoniato il potere di unire la comunità attraverso l’arte e la cultura».

I critici si soffermano sul «fallimentare» rapporto costi-numero spettatori, sul fatto che a Olbia e Alghero ci fossero più persone con un budget nettamente inferiore e sulla mancanza di forze dell’ordine al centro città, dove c’è stato un accoltellamento e vari danneggiamenti. Simone Ruscica, organizzatore dell’evento, sostiene di essere molto soddisfatto. «C’erano oltre ventimila persone, quelle che ci aspettavamo. Abbiamo avuto poco tempo per organizzarci ma grazie alla reattività e all’impegno della macchina amministrativa comunale, alle forze dell’ordine e alla nostra organizzazione è andato tutto molto bene e non era per niente scontato».

Il concerto

E infatti il pubblico, a dire il vero non caldissimo, ha apprezzato. Tra la folla ci sono genitori con figli piccoli o adolescenti, coppie di mezza età, molte studentesse universitarie che hanno atteso dalla mattina davanti ai cancelli per aggiudicarsi un posto nelle prime file. «Marco, quanto sei bono», urlano le fan più accanite. «Marco ti amo», dicono altre. Davanti al palco c’è chi espone un cartello con scritto “Capodanno con Mengoni, non ci sono paragoni”. Lui, modesto e misurato, apprezza.

Presentato da Valentina Caruso, il due volte vincitore di Sanremo fa uno spettacolo impeccabile, arricchito da tre maxi schermi che alternano immagini live a grafiche e video (alcuni girati nell’Isola). Si presenta sul palco con il sempre apprezzato “Ajò Casteddu”, poi, in poco più di un’ora e mezzo – il concerto è iniziato alle 23,45 e si è concluso all’1,25 - spazia nel suo vasto repertorio, da “Ma stasera” a “No Stress”, passando per “L’essenziale”, “Due vite” (questa sì, cantata da tutto il pubblico), “Pazza musica” e “Proibito”. Straordinaria la versione breve di “I heard it through the grapewine” di Marvin Gaye e quella di “Let it be” dei Beatles, cantate a cappella con i tre ottimi coristi, sempre protagonisti assieme al front man e al resto di una band collaudata nel tour (sold out ovunque) che si è concluso proprio ieri.

Il brindisi, a mezzanotte, è stato sobrio: countdown, auguri, niente spumante, il tempo degli abbracci e subito musica. Una macchina perfetta, musicalmente. All’una la fine del set, poi i bis sino all1,25. Il pubblico sfolla, nei gazebo si continuano a spillare birre alla spina. L’uscita è agevole, grazie alle strade chiuse attorno alla Fiera, non c’è caos. Ora ciascuno farà il suo bilancio.

