Mengoni, il Capodanno diventa un caso 

La polemica politica scoppia il giorno dopo la pubblicazione della delibera della Giunta che mette nero su bianco i costi per l’organizzazione del concerto di Capodanno: un milione di euro (750mila del Comune più 250mila che mette a disposizione la Regione) per festeggiare l’arrivo del 2024 con Marco Mengoni. Concerto spostato alla Fiera per ragioni di sicurezza (dopo l’idea iniziale di piazza dei Centomila) e a numero chiuso (ingresso gratuito ma con obbligo di bigliettazione): si parla di 28mila persone. «Spendere così tanti soldi pubblici per il concerto di Capodanno è inopportuno», dice Marzia Cilloccu, consigliera di minoranza e capogruppo in Consiglio di Orizzonte Comune. «Si possono organizzare i festeggiamenti con le somme a disposizione nel bilancio comunale, senza utilizzare come è accaduto nel 2023 i proventi dell’imposta di soggiorno o senza mettere le mani in tasca ai sardi per ottenere i 250.000 euro richiesti alla Regione per il Capodanno 2024», aggiunge. «Al di là della cifra, sulla quale chiunque può farsi un’opinione, c’è una questione di fondo sulla quale riflettere: inutile portare in città il cantante più bravo del mondo se poi alla fine il concerto di Capodanno lo devi fare a numero chiuso. Questo stride con lo spirito del Capodanno in piazza», sottolinea Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti.

Le cifre

Che Marco Mengoni sia l’artista del 2023, non ci sono dubbi: ha vinto il festival di Sanremo, ha rappresentato l’Italia all’Eurovision, ha fatto sold out in tutti i concerti. Quindi, scegliendo lui, il Comune fa un regalo ai sardi che per vederlo, fino a oggi, hanno sempre dovuto lasciare l’Isola. Ancora manca la firma, ma è solo una questione di giorni. Già trovata, invece, l’intesa sul cachet: 250mila euro. Come si arriva allora a un milione? A far lievitare la spesa sono soprattutto le misure di sicurezza (solo per fare un esempio, ogni steward impiegato costa 250 euro e per la sicurezza bisogna mettere in conto centomila euro), ma poi c’è tutta la partita dei servizi collaterali: safety, guardiana, palco, produzione, transenne, maxischermi, etc. Il Comune, alla fine, si mette al riparo e ipotizza di poter spendere fino a un milione di euro, ma non è escluso (questo è l’obiettivo) che alla fine delle trattative riesca a cavarsela con molto meno; senza dimenticare che ci sono altre città della Sardegna dove per organizzare il concerto di fine anno in piazza si arriva a spendere anche 1,2 milioni.

La location

Ormai è praticamente ufficiale: manca solo la firma, ma Marco Mengoni si esibirà sul palco allestito alla Fiera, con ingresso a numero chiuso e non più in piazza dei Centomila come originariamente previsto. «Ragioni di sicurezza e contenimento di costi», assicurano fonti di Palazzo Bacaredda. Dopo il dialogo con la Prefettura, si è capito che sotto Bonaria non c’erano le condizioni di sicurezza, nel senso che per garantirla il Comune avrebbe dovuto mettere in conto una spesa altissima. Insostenibile, quindi. Da qui la scelta della Fiera, uno spazio chiuso e già attrezzato per quanto riguarda la sicurezza. «Tanti soldi per un unico spettacolo che forse darà lavoro alla città per uno o due giorni, mentre gli operatori culturali stanno aspettando di veder incrementati i contributi per le attività svolte tutto l’anno», dice ancora Marzia Cilloccu. «Se si riesce a fare una programmazione e si hanno a disposizione risorse in quelle quantità, varrebbe la pena di ragionare di organizzare eventi in altri periodi dell’anno, come marzo e aprile, in chiave destagionalizzazione, e aiutare così alberghi e ristoranti prima dell’estate», sottolinea Matteo Massa. Che poi aggiunge. «Non sono contrario all’organizzazione dei festeggiamenti di Capodanno, ma penso che spendere quella cifra o anche meno non cambi nulla sulle presenze in città».

RIPRODUZIONE RISERVATA