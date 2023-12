Mengoni, entra chi arriva prima 

Resta l’obbligo di prenotazione online con documento di identità per ottenere il pass di ingresso (nominativo e non cedile a terzi). Confermato anche il numero chiuso: un evento ufficialmente per ventimila persone ma che verosimilmente si potrà allargare fino alla disponibilità massima data dalla Fiera, cioè 29mila persone. Cancellata invece l’ipotesi ventilata inizialmente del click-day per ottenere il ticket: il Comune, forse accogliendo anche le critiche che si sono sollevate nei giorni scorsi, alla fine sceglie la linea più “morbida”: chiunque, infatti, potrà prenotare un pass (secondo le modalità che verranno indicate nelle prossime ore dall’amministrazione) ma non tutti coloro che lo faranno avranno la certezza di assistere al concerto di Capodanno alla Fiera con Marco Mengoni. La “selezione” verrà fatta ai cancelli, che apriranno alle 18, sei ore prima dello show che comincerà cinque minuti dopo la mezzanotte. Data la capienza limitata, una volta raggiunta quella quota il servizio di sicurezza dirà stop. Tradotto: entrerà chi arriverà prima. «Chiunque può prenotare, e una volta che si esauriranno i posti non si potrà più entrare», spiega il sindaco Paolo Truzzu. «La stessa cosa sarebbe accaduta se avessimo organizzato il concerto di fine anno in piazza, anche in quel caso infatti avremmo dovuto definire un numero di accessi possibile», aggiunge.

Il piano sicurezza

Come anticipato in occasione del comitato per l’ordine e la sicurezza di lunedì scorso, l’obiettivo dell’amministrazione è quello di replicare l’esperienza alla Fiera con il concerto di Vasco Rossi di giugno 2019, quando in viale Diaz arrivano 29mila persone. Per il momento si parte dal dato certificato di 20mila spettatori ma ieri l’ente Fiera, in occasione della nuova riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza convocato dal prefetto Giuseppe De Matteis, ha confermato la disponibilità per quella capienza massima (di 29mila persone) che dovrà, però, tenere conto anche del fatto che contemporaneamente alla Fiera si svolgerà anche un grande evento (ingresso da piazza Marco Polo) per qualche migliaio di persone all’interno di un padiglione.

Le regole e la viabilità

Nell’attesa di capire quando (da lunedì?), come (ogni persona dovrebbe poter prenotare fino a 4 pass, tutti nominativi) e dove (su quale piattaforma) cominceranno le prenotazioni, alcune regole sono già definite: per esempio, all’interno della Fiera non si potranno portare bottiglie né cibo (un sistema di food and beverage sarà assicurato all’interno, insieme a un adeguato numero di bagni chimici), né tantomeno fuochi di artificio. I controlli saranno severissimi, ed è anche per questo che i cancelli apriranno alle 18. Gli accessi all’area concerti saranno due: uno in viale Diaz, l’altro in via Pessagno (quello utilizzato durante il Covid per i vaccini) e ogni pass avrà l’indicazione del varco che dovrà essere utilizzato da ognuno. Non solo: previsto anche un accesso separato per le persone con disabilità e i loro accompagnatori (ci sarà uno spazio riservato all’interno): si tratta dell’ingresso in viale Diaz, accanto alla piscina, di fronte alla sede della Guardia di Finanza. Il palco, invece, sarà montato davanti al Centro Congressi, come era avvenuto con Vasco Rossi.

Per quanto riguarda la viabilità, il piano sicurezza ricalca lo schema adottato in occasione del concerto di Vasco Rossi: chiusa viale Diaz, a partire dalle 16 del 31 dicembre, tra l’Amsicora e l’inizio di piazza dei Centomila, ma verrà chiusa anche viale Ferrara (negli stessi orari). Per chi arriverà in auto, i parcheggi principali saranno quelli dello stadio, mentre per chi si muoverà in pullman l’amministrazione sta lavorando per organizzare un bus navetta. «È tutto molto ben organizzato», dice Gianluigi Molinari, presidente dell’Ente Fiera. «Alla fine il quartiere fieristico è sempre funzionale, non solo al servizio della città ma di tutta la regione. È un asset fondamentale per tutta la Sardegna».

