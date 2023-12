Mengoni, Capodanno per 20mila 

Resta il numero chiuso, per il momento solo per 20.000 persone ma il Comune lavora per riuscire ad avere l’ok per 28-30.000, resta il palco alla Fiera, per motivi di sicurezza, e si conferma pure l’obbligo di prenotazione online gratuita (biglietto nominativo) per l’accesso. Salta invece, ma è ancora da confermare, la possibilità di allestire maxischermi in piazza dei Centomila (per motivi di scirezza). Il vertice convocato ieri in Prefettura con il Comune, polizia locale, polizia di Stato, carabinieri, guardia di Finanza e vigili del fuoco, fissa alcuni punti fermi sui festeggiamenti di Capodanno con Marco Mengoni. Per esempio sul concerto a numero chiuso: «Chi organizza l’evento rimane fermo sul numero di ventimila persone, venerdì convocheremo il comitato ordine e sicurezza pubblica», al quale parteciperanno anche i responsabili dell’ente Fiera, «per avere un riscontro ufficiale di questa capienza», dice il prefetto Giuseppe De Matteis. Ancora in discussione, ma in dirittura d’arrivo, il piano di sicurezza che sarà allestito per la notte di San Silvestro e quello che modificherà la viabilità attorno alla Fiera (è verosimile che si deciderà di chiudere al traffico viale Diaz). «Lo show si farà», assicura il sindaco Paolo Truzzu al termine del vertice con il Prefetto, «restano da definire alcuni passaggi tecnico-amministrativi». Tutti i dettagli saranno rivelati nella conferenza stampa in programma questa mattina a Palazzo Bacaredda.

Lo scenario

Per il momento, come detto, si parla di ventimila persone ma l’amministrazione è al lavoro per provare a “chiudere” per circa trentamila ingressi autorizzati. E visti i precedenti grandi concerti alla Fiera, c’è cauto ottimismo che alla fine si possa arrivare a quella cifra. Per questo motivo il Comune guarda all’esperienza del 2019, quando alla Fiera entrarono in sicurezza 28mila persone per il concerto di Vasco Rossi, e aspetta l’incontro di venerdì prossimo in Prefettura (con i rappresentanti della Fiera) per l’ok definitivo. «Piazza dei Centomila», inizialmente ipotizzata dopo la rinuncia a via Roma a causa del cantiere che impedisce di garantire la sicurezza, «avrebbe potuto ospitare circa 13mila persone», spiega Truzzu. «Alla Fiera ci sarà invece la possibilità di far entrare più persone», aggiunge. Da qui la scelta.

I “biglietti”

Altro passaggio fondamentale, sempre in chiave sicurezza, è il sistema che dovrà regolare gli ingressi al concerto. «Occorrerà prenotarsi online», probabilmente tramite sistema boxoffice, ma verrà spiegato oggi in conferenza stampa, «fornendo una fotocopia del documento», spiega ancora il prefetto. «La prenotazione», assolutamente gratuita, «non sarà cedibile», e questo significa che solo la persona intestataria del biglietto potrà accedere alla Fiera. Perché questa scelta? Per evitare che si possa creare un sottobosco di bagarinaggio su ticket gratuiti. Naturalmente anche la viabilità attorno alla zona della Fiera subirà per l’ultimo dell’anno un inevitabile stravolgimento: in occasione del concerto di Vasco Rossi venne chiusa viale Diaz, è verosimile (ma è tutto ancora da definire) che sarà così anche stavolta.

Le polemiche

Chiariti gli aspetti relativi al numero chiuso, resta la polemica delle opposizioni in Consiglio relativa al milione di euro (250mila della Regione) ipotizzato per il Capodanno. L’amministrazione ha già spiegato con una nota ufficiale che in quella cifra sono ricompresi anche gli eventi per il Natale. A ogni modo, appurato che il cachet di Mengoni è di 250mila euro, «l’accordo per l’organizzazione complessiva del concerto è sotto i 700mila euro». ( ma. mad. )

