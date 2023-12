Mengoni a numero chiuso, domani il summit decisivo 

«Tutto sarà deciso domani, durante la riunione in Prefettura. Ma una cosa posso dirla: questa storia dei biglietti, per quanto gratuiti, per entrare al concerto di Capodanno è un’invenzione: il Comune non ne ha mai parlato». Maria Dolores Picciau, assessora comunale alla Cultura e Spettacoli, si prende un altro giorno prima del messaggio urbi et orbi sul Capodanno cagliaritano. Nel frattempo continua a rigirarsi tra le mani la patata bollente del veglione con Marco Mengoni alla Fiera, peraltro senza ancora la firma del vincitore del Festival di Sanremo sul contratto.

L’assessora

C’è la “grana” dei cantieri in centro, quest’anno, che non consentono di montare il palco in piazza Yenne, così il Capodanno in piazza diventa “Capodanno in piazzale” alla Fiera, che però ha una capienza di 28mila spettatori. E se fossero di più, visti il nome di successo, il fatto che è il Veglione e che non si paga? «A Milano, l’anno scorso è stato fatto in piazza Duomo con un limite di ventimila spettatori», replica Picciau, «ma comunque il giorno delle decisioni è domani».

La Commissione

«Nemmeno il largo Carlo Felice ha una capienza infinita», corre in soccorso dell’assessora la presidente della commissione Cultura e Spettacolo del Consiglio comunale, Enrica Anedda, di Fdi: «Sicuramente l’assessora e gli uffici stanno facendo i conti con la situazione, ma con la ferma volontà di accontentare i cittadini. E anche le strutture ricettive: grazie a Mengoni, e al suo concerto cagliaritano, si lavorerà molto con i posti letto in città e questa io la chiamo promozione per Cagliari. L’opposizione rumoreggia anche sulla spesa, ma anche quando governava il centrosinistra il Capodanno in piazza si è sempre fatto». Stessa commissione, ma un ruolo da vice (presidente), Francesca Mulas appartiene all’opposizione e ha idee diverse: «Stiamo spendendo un milione di euro in una sola serata. Quest’anno, considerato che il Largo non può ospitare il grande veglione del Comune, avrei fatto un bando per tante iniziative nei quartieri e un artista un po’ più importante degli altri in uno dei palchi. Certo, non è il concertone di fine d’anno, ma si sarebbe potuto pensare a un programma di una settimana per supportare il veglione in piazza. La Giunta ha una proposta artistica che non convince tutti e sta facendo tutto in fretta e male. Nemmeno provo a immaginare», aggiunge Mulas, «quale disastro di viabilità sorgerebbe se Mengoni cantasse alla Fiera: roba da bloccare anche i mezzi di soccorso».

La maggioranza

Roberto Mura, capogruppo del Partito sardo d’Azione in Consiglio comunale, preferisce non entrare nelle questioni tecniche («ci sono ruoli e figure ben più competenti di me, che ci stanno lavorando), ma difende la scelta di assicurare comunque - malgrado i cantieri nel centro cittadino - il Veglione del Comune: «La festa di Capodanno è di tutti e dobbiamo favorire la più alta partecipazione dei cittadini possibile. È anche una grande opportunità economica per Cagliari e per questo si stanno studiando le soluzioni più adeguate per garantire non soltanto la partecipazione da parte dei cagliaritani, ma anche un livello di sicurezza adeguato ai numeri che il concerto gratuito in piazza genera», conclude Mura.

L’opposizione

Fabrizio Marcello, consigliere comunale del Partito democratico, premette: «È un disastro e non gioisco malgrado a metterci la faccia sia questa amministrazione di centrodestra: a me dispiace per la città». Marcello, in questo 2023 stracolmo di lavori in corso nel capoluogo sardo, avrebbe ragionato «in chiave Città metropolitana: ci sono 17 Comuni che avrebbero potuto accordarsi per il Veglione in piazza, peraltro stanziando fondi di bilancio e senza necessità dei 250mila euro della Regione. Ha senso», chiede il consigliere del Pd, «spendere un milione in una città che ormai s’identifica con i suo infiniti cantieri? Come terranno fuori dalla Fiera tutto il pubblico in più senza che si creino problemi di ordine pubblico? E e come faranno a gestire il traffico?». Domani è il tempo delle risposte. Oggi, bisogna accontentarsi di un supplemento della telenovela.

