Mendy vede la Dea e si scatena: di nuovo decisivo 

Primi sorrisoni in questa Serie A anche per Paul Mendy. E la sua storia fa riconciliare facilmente con il concetto di “romanticismo sportivo”: un anno fa iniziava il Campionato Primavera 1 dalla panchina e oggi graffia l’Atalanta in casa sua. «Sono troppo contento per la vittoria e il lavoro della squadra», le sue parole nell’immediato post partita dopo essere stato premiato con il trofeo di “Player of the Match”, il migliore in campo. «Nel gol, quando ho visto Adopo che andava con la palla, ho attaccato la porta e l’ho trovato. Ci abbiamo lavorato in allenamento, il mister mi dice sempre di attaccare la porta e l’ho fatto per andare sul primo palo». E, con la rete di ieri, torna a segnare all’Atalanta dopo quella folgorante doppietta nell’esordio da titolare il 27 aprile. Tre gol in A, tutti alla Dea. Mettendo, oltre all’esultanza, il solito immenso sacrificio per correre dietro agli avversari: «Sono giovane, devo correre tanto».

Il saluto

In accoppiata con l’esperto compagno Winks, Mendy festeggia anche il ritorno del suo amico Yael Trepy, che ieri ha salutato lo spicchio rossoblù in trasferta a Bergamo. «Sono felicissimo che sia di nuovo con noi, lui è un mio grande amico», dice l’attaccante. E per raggiungere quota 9 punti nelle prime quattro di campionato, il Cagliari si è aggrappato all’ennesima prova di qualità di Harry Winks. «Lavoriamo duro ogni giorno», il racconto dell’inglese che ieri è stato il rossoblù con più tocchi. «L’allenatore ci fa sentire che possiamo competere con ogni squadra e abbiamo la sicurezza per giocarcela con tutti. Anche contro una squadra molto forte abbiamo reso molto bene, prendere questi tre punti è una grande soddisfazione». Soddisfazione che personalmente gli è costata circa 11.5 km sul campo. Primo nella partita. «Abbiamo una grande unione e si può notare da come lottiamo l’uno per l’altro, per l’allenatore e per Cagliari. Otteniamo risultati perché abbiamo grande passione per il club».

L’orgoglio

L’attaccamento alla maglia non potrà di certo mancare a Deiola, quest’anno capitano in solitaria. «In questa vittoria c’è tanta umiltà. Sappiamo ciò che vogliamo fare con il pallone, ma siamo consapevoli che quando non lo abbiamo dobbiamo sacrificarci». Alla faccia delle critiche, ha fatto meglio di tutti per numero di azioni difensive: «Io nasco difensore avendolo fatto nelle giovanili, poi mi era successo solo con Ranieri, ma quando c’è da adattarsi io ci sono sempre». Dopo dei giorni angoscianti per tanti, i pensieri sono chiari: «Dedico questa vittoria a Felici e a Muzzi».

RIPRODUZIONE RISERVATA