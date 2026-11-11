È un giovedì speciale per Paul Mendy. L’attaccante del Cagliari, dopo il buon inizio di stagione, è stato convocato in nazionale per la prima volta dal Senegal, il cui commissario tecnico è l’ex centrocampista Patrick Vieira. Stasera alle 20 può arrivare l’esordio, nella partita in casa contro il Sudan, altrimenti seconda chance lunedì prossimo alle 14 sempre con lo stesso avversario ma in trasferta. Il Senegal è primo nel Gruppo J delle qualificazioni alla Coppa d’Africa, le altre rivali sono Etiopia e Mozambico.

Stasera, in contemporanea con Alessandro Romano in Italia-Francia, tocca anche al portiere Alen Sherri con l’Albania, alle 20.45 in casa contro la Finlandia. La nazionale dell’ex tecnico rossoblù Rolando Maran è prima con 9 punti nel Gruppo 1 della Lega C di Nations League e potrebbe festeggiare la promozione già stasera, anche se è probabile che tutto venga rinviato allo scontro diretto in Bielorussia (seconda a -2 come la Finlandia) domenica alle 18.

L’infortunio di Adam Obert ha fatto scendere da sette a sei il numero dei convocati del Cagliari per questa seconda sosta stagionale. Sempre nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa è impegnato Joseph Liteta con lo Zambia, che affronterà il Burundi domani in casa e martedì prossimo in trasferta (entrambe alle 14). Solo amichevoli per Juan Rodríguez e Yukinari Sugawara: l’Uruguay giocherà domani alle 24 in Argentina (la prima del post-Messi per la Selección) e nella notte fra martedì e mercoledì contro la Repubblica Dominicana; il Giappone sabato alle 11.15 col Brasile e martedì alle 14.10 col Paraguay. (r. sp.)

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