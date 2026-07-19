Mendy in rampa di lancio: «Voglio segnare tante reti» 

Assemini. Un anno fa di questi tempi sperava di ritagliarsi uno spazio da protagonista nella Primavera di Pisano, oggi si sente quasi un veterano nell’attacco del Cagliari di Pisacane dopo gli addii di Pavoletti, Belotti e Kiliçsoy. E soprattutto, dopo quella doppietta in otto-minuti-otto all’Atalanta che ha spianato la strada verso la salvezza ai rossoblù e la sua nel calcio che conta. In pochi mesi la vita di Paul Mendy si è capovolta, stravolta. Oltre alla categoria, sono cambiate le prospettive, gli scenari. «Questa per me è una stagione importante, spero di fare tanti gol». Gli occhi parlano indubbiamente più delle parole, in un italiano ancora da migliorare e limare, così come i concetti tattici in questo suo primo ritiro estivo in Serie A.

La svolta

Classe 2007, non ha ancora compiuto vent’anni ma ha già dimostrato di avere le qualità per poter reggere il confronto anche a livelli più alti. Oltre ai due gol alla Dea, nelle nove partite giocate nell’ultima parte dello scorso campionato, il giovane attaccante senegalese ha dimostrato un grande spirito di sacrificio in fase di non possesso, conquistando così da subito la fiducia dei compagni, non solo quella dell’allenatore che alla prima occasione utile, complici le “bizze alimentari” del turco Kiliçsoy, non ha esitato a buttarlo nella mischia. Addirittura titolare nella partita probabilmente più importante del rush finale.

Spavaldo e umile

Il passaggio dall’Under 20 alla prima squadra è stato tanto improvviso quanto naturale. Senza timori reverenziali ma con lo spirito giusto, costruttivo, spavaldo e umile allo stesso tempo. Così, senza pregiudizi o la minima esitazione, si è poi presentato nella finale playout a Napoli con la maglia della Primavera segnando, guarda caso, uno dei tre gol che hanno permesso ai “baby” rossoblù - passati nel frattempo sotto la gestione di Gallego - di conquistare la salvezza in extremis. Anche per questo, ritrovarli ieri nell’allenamento congiunto organizzato ad Asseminello come test, ha fatto un certo effetto. La sua strada, tuttavia, ha preso ora una direzione ben precisa.

La nuova sfida

«Sta per cominciare una stagione importante per me», ha ammesso il bomber senegalese proprio a margine della partitella contro gli ex compagni. «Sto lavorando tanto insieme al mister e al suo staff, devo migliorare, soprattutto tecnicamente». Mendy ha ammesso di aver imparato molto da Belotti. «Tante volte ho riguardato anche i suoi vecchi video». Ora che il Gallo non c’è più, prova ad andare per la sua strada: «Voglio aiutare la squadra, ma soprattutto voglio fare tanti gol».

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