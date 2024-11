Memorie e visioni di Sardegna 

In tempi di mostre sensazionaliste, esperenziali, immersive (e chi più ne ha…), ecco una controproposta da Cagliari. Si lascia alle spalle una devastata, potenzialmente bella, piazza Palazzo, fra parcheggi e transenne che non hanno requie, e fioriere non degne di una cattedrale, e si entra a Palazzo di città con lo spirito rivolto alle differenze, di tempi, di stili, di temi, in una mostra che questo propone: memoria e visioni, rassicurante passato e convulsioni del contemporaneo, il conosciuto e il meno o per nulla conosciuto. Per tutti i gusti, quindi, per tutte le fasce di età, per un pubblico avvezzo alle mostre o per chi, sbarcato da una crociera, vuole aggiungere un piccolo tassello alla sua vaga conoscenza di un museo e delle proprie collezioni. È noto che l’ideale di fruizione per Umberto Eco, che sull’arte ha scritto pensieri definitivi, fosse quello di un museo che serva a capire e godere un solo quadro, o scultura, “o anche una sola saliera del Cellini”, per volta. È un po’ questa la filosofia che si ritrova nella mostra “Memoria e visioni: l’arte in Sardegna nelle collezioni civiche”, aperta ieri sera a Palazzo di città, curata dalla storica dell’arte Tiziana Ciocca, di concerto con l’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe, Caterina Farris (EQ dei Musei civici) e Orientare (dal martedì alla domenica, 10-18, fino al 16 febbraio 2025).

Distillato

Si tratta di un distillato di oltre cinquanta opere, provenienti dalle collezioni dei Musei civici, e frutto di donazioni di artisti e collezionisti, che Ciocca ha ordinato per filoni tematici, su due piani del Palazzo, creando quei dialoghi, ormai proposti in molti musei italiani e internazionali, che mirano a stabilire accostamenti inediti dati per sfasamenti temporali. Che vuol dire creare burroni fra chi parla in ottocentesco e chi in contemporaneo; o chi parla in contemporaneo ma partendo da linguaggi diversissimi, come, per usare un esempio musicale, “Close to you” di Burt Bacharach e “Close to me” dei Cure. Ci si interroga, così, di fronte alle opere selezionate, su come sia possibile, per esempio, essere passati dal bellissimo mazzo di fiori del 1914 di Giovanni Battista Rossino (Cagliari 1872-1956) al “Greto di torrente” che il torinese Piero Gilardi, scomparso un anno fa, ha realizzato dando l’impressione dei ciottoli di fiume mediante forme tondeggianti in poliuretano espanso colorato (opera da pavimento messa sotto copertura di plexiglas per salvaguardare l’evidente deperibilità). Sin dalla prima sala, quindi, si entra in modalità Umberto Eco, apprezzando come una giovane curatrice non si sia lasciata sedurre dalla facile proposta di cose afferenti agli aggettivi usati in apertura.

Con lentezza

È una mostra che va vista piano, leggendo i pannelli di sala, che aiutano prendendo per mano il visitatore, facendo luce sulle diverse atmosfere che si attraversano, sul perché si passi, nella sezione “ritratti femminili”, dalla “Donna in costume” del 1919, realizzata in terracotta a patina bronzea da un Tarquinio Sini che guardava al Cubismo, così lontano da lui, al ritratto in bronzo “Anna Maria” del 1949 di Gavino Tilocca, per naufragare nella visione della donna pop “La femme du mineur” del 1979 di Eduardo Arroyo (Madrid 1937-2018). Si procede piano, nel caos calmo dell’arte novecentesca, con una finestra sull’Ottocento rappresentata da due opere di Giovanni Marghinotti (Cagliari 1798-1865), di cui Ciocca propone, nel filone “paesaggio”, l’olio “Il guado” (1860 circa) dove alcuni visitatori potrebbero scoprire che, appunto, più che la donna che attraversa il ruscello col bambino in braccio, il vero protagonista è il paesaggio di sfondo, bellissimo, capace di saturare l’immaginazione di un romantico astante. Per temi e interpreti diversissimi, si arriva alle neoavanguardie, con opere cinetiche, come “Dimensioni virtuali” (1969) di Gabriele De Vecchi, finalmente restaurata, Castellani, Bonalumi, il nostro profeta in patria Casula; per finire agli anni 80, sezioni nutrite da opere della collezione Ugo Ugo, già illuminato direttore della Galleria comunale.

