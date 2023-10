Memorie dall’isola-prigione 

Un lungo pezzo di stoffa con frange che mostrano tutti i colori della natura, un tessuto cucito e indossato come un vestito da un’isola che si chiama Asinara. Quell’abito è una composizione di storie vissute e raccontate dai personaggi che hanno conservato in uno scrigno la loro memoria.

I ricordi

«Ai tempi della comunità carceraria c’era un filo rosso che collegava i detenuti ai residenti e tutti vivevano la stessa vita, senza differenza né paura», racconta Rita Vona, fotografa e autrice di un video, “Il barattolo dei bottoni”, un tesoro riciclato dalla mamma all’Asinara. Figlia di un brigadiere, nata e cresciuta per 19 anni in quella terra selvaggia, con una vecchia Ferrania ha imparato a immortalare le immagini degli angoli più nascosti. Erano gli anni Ottanta e si contavano dieci diramazioni carcerarie di un Istituto penitenziario inaugurato nel 1885.

I racconti

Nella sede dell’Ente Parco hanno “sfilato” i protagonisti di un incontro ricco di “Emozioni”, il titolo di un evento promosso dall’ex agronomo dell’isola, Carlo Hendel, dal direttore e dal commissario del parco nazionale dell’Asinara, Vittorio Gazale e Gian Carlo Muntoni. I racconti degli ospiti si intrecciavano con le vite dei carcerati impegnati nei campi lavoro, a governare il bestiame e a coltivare la terra.

Mafiosi e brigatisti

Rinchiusi nelle celle c’erano anche i detenuti pericolosi Gianmaria Deriu, 64 anni di Ittiri, allora era ispettore della polizia penitenziaria approdato sull’isola nel 1980 e ancora oggi, tolta la divisa dopo 32 anni di attività, dal 2012 è rimasto al servizio dell’Ente Parco come collaboratore, memoria vivente e ideatore di un museo storico. Tiene le chiavi dell’Isola per conto della Regione.

«Sono arrivato lì per colpa di mia madre, voleva che rigassi dritto», racconta «ma dopo non desideravo più andare via. In galera ho trovato la mia libertà». Sbarca all’Asinara vestito di bianco. Era il mese di luglio. «Arrivato a Fornelli salii su un mezzo cellulare che ha percorso una della strade sterrate. Sembrava di stare dentro una scatola di scarpe, e giunto a Cala d’Oliva il mio abito non era più bianco ma dorato di polvere, elemento sempre presente». L’inizio non prometteva bene, una sola giornata di riposo al mese, sempre pronto ad accompagnare i detenuti a lavorare nei vigneti. Lo assale la voglia di scappare dall’isola. «Sono entrato in crisi, ma superate le difficoltà mi sono innamorato dei questo posto davvero speciale». Un luogo dove ha trascorso la sua infanzia Rita Vallebella 62 anni, sindaca di Stintino, figlia di un maresciallo della guardia sanitaria. Tre figli e una vespa sulla quale saliva a bordo l’intera famiglia. «I detenuti erano pastori, giardinieri, manutentori che vivevano stabilmente in mezzo a noi, - ricorda la sindaca - tanto che da bambina ero convinta che la differenza tra mio padre e il detenuto fosse di tipo professionale. L’omicida non era un bruto ma un ergastolano che ci proteggeva».

«Non c’erano negozi, ma a Cala D’Oliva c’erano la pizzeria e il cinema», aggiunge Lucia Amato, figlia di un appuntato, testimone di vita vissuta insieme a Marilena Vitalone.

Il medico e l’ergastolano

C’era pure il medico Antonello Flumene, che sull’isola ha prestato servizio dal ’83 al ’98, prendendosi cura di civili, militari e carcerati. «Persone di grande umanità». Il “battesimo” nel carcere di massima sicurezza di Fornelli. «Un detenuto con 7 ergastoli da scontare mi afferrò il collo e mi chiese: «Che squadra tifa?». Risposi: «Inter. E quella risposta mi salvò la vita».

