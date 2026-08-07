Memoriale di Asiago, fondi dal Comune 

Ci sarà anche Sestu tra i Comuni che contribuiscono economicamente alle celebrazioni per il completamento dell’Area della Memoria di Casara Zebio, in programma ad Asiago dal 18 al 20 settembre 2026. Un’iniziativa promossa dal Comitato permanente dei Comuni della Sardegna e coordinata dal Comune di Armungia. Un evento in memoria dei caduti della Brigata Sassari durante la prima guerra mondiale, in quelle battaglie raccontate da Emilio Lussu. E tra i ricordati c’è il caporale Francesco Mereu, nativo di Sestu, caduto sull’Altopiano di Asiago.

«Custodire la memoria significa rafforzare il senso della nostra identità e trasmettere alle giovani generazioni il valore del sacrificio, del dovere e della pace. La figura di Francesco Mereu appartiene alla storia di Sestu e rappresenta un esempio di dedizione alla comunità e alla Patria», commenta il sindaco Michele Cossa. «Purtroppo non potremo esserci, ma sosterremo le spese per il mantenimento del monumento e l’organizzazione dell’evento».Da anni, dichiara il sindaco di Armungia Antonio Quartu, «portiamo avanti questa importante cerimonia, per ricordare una delle pagine più significative della storia d’Italia. Il numero di Comuni partecipanti è aumentato nel tempo. Ciascuno potrebbe inviare una manciata della propria terra nell’Area, un modo per rafforzare il nostro legame». ( g.l.p. )

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