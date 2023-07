Memorial Val di Fiemme, traffico chiuso in via Togliatti 

Domani a Samassi si svolgerà il Memorial Val di Fiemme.

Con il patrocinio del Comune, che ha stanziato un contributo di mille e cinquecento euro, ritorna la manifestazione regionale di atletica leggera su pista organizzata dall’atletica Mariano Scano e in ricordo dei samassesi che persero la vita nella tragedia di Stava del 1985. Durante la gara, dalle 17 alle 20 e 30, sarà vietato il transito dei veicoli lungo il percorso della gara. Le auto saranno vietate in via Togliatti, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Don Milani fino alla strada laterale a fianco campo sportivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA