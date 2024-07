Come da tradizione, si ripete il “Memorial Fenu – streetball” a Marrubiu. Organizzato da Polisportiva Marrubiu e Centro minibasket, in collaborazione con l’amministrazione comunale, da domani al 26 luglio le categorie Open, Amatori, Femminile e Under si daranno battaglia nel classico 3 contro 3 a partire sempre dalle 21. Teatro delle sfide gli spazi di via Piave, fronte piazza Amsicora, che diventeranno una palestra a cielo aperto. ( g. pa. )

