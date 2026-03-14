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Assemini.
15 marzo 2026 alle 00:31

Memorial e truffe, l’allarme dei familiari 

«Non date denaro a chi si spaccia per organizzatore di eventi in ricordo dei nostri cari» 

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Solidarietà tradita ad Assemini: arriva il sospetto delle truffe sui Memorial. La comunità si trova infatti a fare i conti con un fenomeno che va a colpire il cuore pulsante del ricordo collettivo e la sensibilità di chi ha perso i propri cari in modo tragico. Negli ultimi giorni diverse segnalazioni hanno portato alla luce un meccanismo che rischia di compromettere seriamente le manifestazioni nate per onorare la memoria di giovani asseminesi scomparsi prematuramente.

Il ricordo

Il legame tra i defunti e la cittadinanza si esprime spesso attraverso eventi sportivi e momenti di aggregazione, come la tradizionale pedalata in onore di Gemiliano Montis, morto a 39 anni in sella alla sua bici sulla Statale 130 ad Assemini, nel maggio 2022., o il Memorial di calcio dedicato a Elio Scalas, morto a 40 anni in un incidente stradale a Uta nel giugno 2023. Si tratta di giornate in cui l'impegno di familiari e amici è totale, volto esclusivamente a mantenere vivo un ricordo che appartiene a tutta la collettività. Tuttavia, proprio su questa spinta emotiva e sulla generosità dei commercianti locali, sembrano essersi inseriti alcuni individui senza scrupoli.

Il sospetto

Il modus operandi appare consolidato: i sedicenti organizzatori si presentano nelle attività commerciali chiedendo contributi economici per la realizzazione di locandine o per il sostegno logistico degli eventi. A fronte delle donazioni vengono rilasciate ricevute cartacee prive di una reale intestazione fiscale o giuridica, spesso accompagnate da gadget identificativi, come adesivi con il volto stilizzato della persona da ricordare, per conferire un’apparenza di ufficialità all’operazione.

In un caso specifico, registrato l’8 marzo presso un’attività di via Carmine, Maurizio Mameli ha donato 50 euro: «In cambio? Ho ottenuto una ricevuta generica con la dicitura relativa a una locandina per il memorial 2026 e un adesivo col viso di Gemiliano».

Le reazioni

La reazione delle famiglie e degli organizzatori ufficiali non si è fatta attendere. Attraverso i canali social e le reti cittadine, è stato lanciato un grido d’allarme per mettere in guardia i commercianti da chiunque chieda denaro porta a porta a nome dei loro cari.

I familiari di Elio Scalas hanno chiarito con fermezza di essere gli unici responsabili del coordinamento del suo memorial, specificando che nessun altro è stato mai incaricato di raccogliere sponsorizzazioni. Parallelamente, per quanto riguarda la manifestazione dedicata a Gemiliano Montis, gli organizzatori hanno ribadito che l’evento è strutturato in modo da essere gratuito e che le uniche quote previste sono quelle versate direttamente dai partecipanti per coprire i costi vivi di assicurazione, sicurezza e ristorazione comunitaria.

Il dolore

«Oltre al danno economico subito dagli esercenti in buona fede - ha commentato, indignato, il sindaco di Assemini Mario Puddu - l’aspetto più amaro di questa vicenda riguarda il dolore supplementare inflitto alle famiglie. Trovarsi a dover smentire raccolte fondi fantasma o, peggio, subire il sospetto che dietro tali iniziative ci sia un intento speculativo, rappresenta un’offesa profonda alla memoria dei defunti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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