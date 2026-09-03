Memorial Dore e cronoscalata, settembre accende gli sportivi 

Sport e memoria con due iniziative tra calcio e ciclismo. Ieri mattina in Comune, sono stati annunciati gli appuntamenti sportivi di settembre: il settimo Memorial Roberto Dore e la cronoscalata individuale del Monte Ortobene, inserita nel campionato regionale di ciclismo. Il Memorial, organizzato dall'associazione Roby nel cuore, coinvolgerà 24 società e 48 squadre da oggi per tutto il fine settimana e il 19 e 20 settembre. Il 6, si terrà anche il secondo evento, che porterà in città 75 ciclisti provenienti da tutta l'Isola. Il memorial riunisce giovani e persone di tutte le età, con sensibilità e cooperazione. Nel corso della presentazione, Giacomo Dore ha ricordato con commozione anche i giovani concittadini morti quest'estate. «Onorare Roberto Dore significa tenere viva la sua memoria attraverso ciò che lo sport sa esprimere meglio: stare insieme, condividere e costruire relazioni - ha detto l'assessora Natascia Demurtas -. È un modo per stringersi attorno alla comunità nei momenti più difficili». L'evento di domenica è organizzato dall'associazione Il Pedale Nuorese, con il vicepresidente Maurizio Bandinu che afferma: «La cronoscalata è una prova impegnativa, che valorizza il territorio e allo stesso tempo dà visibilità alla nostra realtà ciclistica». È chissà come si ipotizza che Nuoro non sia tappa del Giro d'Italia nel 2027. (g. pit.)

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