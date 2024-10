Memorial di calcio per Riccardo promosso dai compagni di scuola 

A un mese dalla scomparsa del giovane Riccardo Licheri, figlio sedicenne del sindaco, i compagni di scuola lo ricordano con un memorial. Un dolore forte e sordo, una morte giunta dopo una settimana di agonia e speranze a causa di un incidente accaduto nella via principale di Ghilarza, prima che iniziasse l’anno scolastico. «A un mese dalla scomparsa del nostro alunno, i compagni di scuola hanno deciso di ricordarlo organizzando un torneo di calcio in suon onore» si legge nella circolare a firma di Donatella Arzedi, dirigente scolastica del Mariano IV di Oristano, la scuola che Riccardo frequentava a Ghilarza.

Il memorial si terrà giovedì 10 al campo sportivo di Ghilarza dalle 8,30 alle 13.30 e coinvolgerà tutti gli studenti dei diversi indirizzi del Mariano IV, delle sedi di Ghilarza e di Oristano. Sei le squadre che si affronteranno in partite di circa 20 minuti ciascuna. A metà mattina, durante una pausa del torneo, i capitani delle squadre accompagnati dai docenti del dipartimento di Scienze motorie, si recheranno al cimitero per deporre un mazzo di fori sulla tomba del giovane Riccardo; al termine del torneo si terranno le premiazioni e un rinfresco offerto dagli amici della scuola. «Il primo memorial in onore di Riccardo è un’iniziativa di grande valore, fortemente voluta dai suoi compagni di scuola per ricordare un caro amico che ci ha lasciato troppo presto» si legge nella circolare.

