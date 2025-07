Memorial calcio, grande successo  

Si è chiusa con grande partecipazione l’ottava edizione del “Memorial per zio Elio”, disputatosi a Palmas Arborea, nel campo di calcio a 5 inserito nell’area sportiva dedicata allo stesso Elio Minnei. Oltre un centinaio di appassionati sono stati protagonisti nel corso dei 6 giorni di partite. L’organizzazione è stata curata dall’associazione “Amici di Elio”. A imporsi la squadra de “Il Giunco ristorante buongusto” davanti ad “Autan team”; terzo posto per “Matrix”. Premiati Simone Pinna, miglior giocatore, Francesco Piras, miglior portiere, Matteo Maccioni, miglior giovane, e, infine, Daniele Orro e Matteo Mandis come capocannonieri. «Abbiamo avuto una partecipazione incredibile – commentano gli organizzatori – con un livello alto. Venerdì un’ottantina di bambini hanno animato l’area sportiva. Ringraziamo quanti ci hanno aiutato». ( g. pa. )

