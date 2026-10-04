Memorial Cabras, Cus e Sarroch ko 

Il Plus Volley Sabaudia ha vinto la venticinquesima edizione del Memorial Cabras, triangolare di volley, disputato a Sant’Antioco. Al Pala Cabras il torneo è stato aperto giovedì con la vittoria per 3-0 del Cus Cagliari (vincitore della scorsa edizione) sulla Sarlux Sarroch.

Venerdì è entrata in scena Sabaudia, che milita nel girone Blu della serie A3, che ha battuto 3-2 Sarroch. Sabato i laziali nella sfida decisiva hanno superato 3-0 il Cus Cagliari.

Tutte all’opera le quattro squadre sarde della serie B femminile, ritrovatesi sabato e domenica al Pala Cus per un quadrangolare organizzato dal Cus Cagliari, e denominato “Sardinia B-Cup”. Capo d’Orso Palau, Pan Alfieri Cagliari e Phi Volley La Maddalena disputeranno la B1, il Cus Cagliari è pronto per la B2. Sabato nella prima partita, Palau ha battuto 3-0 il Cus Cagliari, successivamente l’Alfieri ha sconfitto 3-0 la Phi Volley. Ieri mattina, dopo la finalina per il terzo posto vinta dalla Phi Volley, la Capo d’Orso si è aggiudicata il trofeo battendo 3-0 l’Alfieri (25-23, 25-23, 25-21). Palau, con otto nuove giocatrici, ha provato il sestetto tipo, Andrea Loi, coach dell’Alfieri, ha dato spazio a tutte le atlete a disposizione.

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