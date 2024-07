Memoria mineraria e agricoltura alleate per il turismo 

Il filo rosso della memoria unisce due luoghi emblematici del territorio, da una parte il patrimonio lasciato in eredità delle attività estrattive, con l'istituto Minerario di Iglesias, dall'altra le tradizioni dell'agricoltura con l'oasi naturalistica de “S'Ortu Mannu” di Villamassargia.

Questa premessa è alla base del progetto realizzato dall'Ufficio turistico di Iglesias, per abbinare le visite guidate a “S'Ortu Mannu” e al museo mineralogico iglesiente. Dopo il successo del primo appuntamento, che si è svolto nella serata del 30 luglio, il doppio biglietto verrà riproposto a fine agosto, per poi diventare, come auspicato dagli organizzatori delle amministrazioni di Villamassargia e Iglesias, un appuntamento da realizzare in pianta stabile. «Stiamo sperimentando un nuovo prodotto turistico intercomunale, l'esperienza dei visitatori infatti, prescinde dai confini amministrativi», hanno messo in evidenza i sindaci Mauro Usai e Debora Porrà. Alla prima visita hanno partecipato 15 persone che, a bordo di un'apposita navetta, hanno raggiunto al tramonto l'oasi de "S'Ortu Mannu" e sono state accolte da una breve rappresentazione teatrale, a cura dell'attore Luigi Pusceddu. Poi un tour guidato al museo di Iglesias.

