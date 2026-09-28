“Memorabilia”, storie di famiglia tra foto e filmati 

Dai cassetti e dagli archivi privati alla memoria collettiva del progetto Memorabilia: sono circa mille i documenti che le famiglie di Normann, Bindua, San Giovanni e Monte Agruxiau hanno proposto per l’archivio digitale di comunità, il progetto di Riverrun Ets in partenariato con l’associazione Villaggio Normann ODV. Fotografie, documenti, filmati e testimonianze, in arrivo soprattutto dagli archivi privati delle famiglie, sono stati digitalizzati, catalogati e resi accessibili nell’archivio on line di Memorabilia. Il percorso si è concluso sabato a Villa Stefani, nel villaggio Normann, ma Memorabilia non finisce qui visto che l’archivio resta, così come le otto tappe permanenti nel territorio tracciate da otto QR Code realizzati in mosaico artistico. Scansionandoli si entra nell’archivio dei luoghi, ritrovando le memorie delle persone che li hanno vissuti.

Il progetto ha stimolato la collaborazione e il senso di comunità tra Normann, San Giovanni, Bindua e Monte Agruxiau: pensato per 80 residenti, ha subito fatto registrare un’adesione superiore già al primo incontro con 150 abitanti presenti. Anche le stazioni culturali collegate al progetto sono state aggiustate verso l’alto: se ne prevedevano 5, sono diventate 8. Fanno parte del percorso di Memorabilia anche le cinque azioni teatrali, tra maggio e settembre, che hanno trasformato il patrimonio dei villaggi in esperienza condivisa. L’archivio digitale Memorabilia continuerà a crescere: gli abitanti potranno caricare nuovi contenuti o aggiungere commenti o informazioni, un archivio in continua evoluzione, come la memoria dei luoghi e delle comunità.

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