Mem, Truzzu e Angioni verso l’archiviazione 

Chiesta l’archiviazione dall’accusa di concorso in tentata concussione nei confronti del sindaco Paolo Truzzu e del consigliere comunale Antonello Angioni. La Procura ha accertato, attraverso i documenti prodotti dalle difese, che l’associazione “Società Umanitaria-Cineteca Sarda” era legittimata a occupare gli spazi della Mediateca del Mediterraneo, visto che il progetto di recupero e conversione dell’ex mercato di via Pola era stato possibile solo grazie al finanziamento europeo ottenuto con un progetto congiunto presentato da Comune e associazione.

L’inchiesta

Lo scorso gennaio era stata chiusa l’inchiesta dal sostituto procuratore Andrea Vacca, un anno e mezzo dopo le polemiche politiche divampate sull’assegnazione degli spazi della Mem. L’ipotesi della Procura era che ci fossero state delle pressioni indebite sull’ex assessora Paola Piroddi e sull’ex dirigente comunale Antonella Delle Donne per consentire l’illegittima permanenza della Società Umanitaria nella mediateca. Nel capo di imputazione si leggeva che gli spazi fossero occupati senza titolo e utilizzati illegittimamente dall’associazione. «Sono sereno. Ho piena fiducia nella giustizia e nel lavoro dei magistrati», era stato l’unico commento del primo cittadino dopo aver ricevuto la notifica della chiusura delle indagini preliminari.

Tutto legittimo

Nei venti giorni successivi la chiusura delle indagini, il sindaco Truzzu (assistito dagli avvocati Rita Dedola e Marco Porcu) si era fatto interrogare e aveva depositato il documento che gli investigatori della Finanza non avevano acquisito: un protocollo d’intesa firmato l’8 marzo 2005 dall’allora assessore alla Cultura, Giorgio Pellegrini, e dal direttore dell’Umanitaria, Salvatore Figus. Grazie a quell’intesa, il Comune aveva partecipato al bando europeo dei progetti Por, ottenendo i 13 milioni di euro necessari per la trasformazione dell’ex mercato. All’articolo 2 (capo D) del documento si legge: «Il Comune si impegna ad ospitare nella sede della Mediateca la sede, le attività e i servizi del centro culturale di Cagliari della Società Umanitaria». Insomma: era già previsto, prima ancora di realizzare la Mem, che l’associazione vi potesse avere legittimamente degli spazi e li utilizzasse per le proprie attività. Di più. Nel progetto di fattibilità amministrativa, firmato da Francesco Patricolo (all’epoca dirigente dell’area Servizi tecnici del Comune) si chiarisce persino la durata: «Verrà allestito all’interno della mediateca uno spazio – si legge – che ospiterà permanentemente le attività svolte dalla Società Umanitaria già nella sede di viale Trieste». Permanente, ovvero l’opposto di temporaneo.