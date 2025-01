Meloni vola da Trump: sul tavolo il caso Sala 

Washington. L’aereo della presidenza del Consiglio è decollato ieri sera con a bordo la premier Giorgia Meloni, diretta verso gli Stati Uniti per un incontro con il presidente eletto, Donald Trump. Tra le altre cose al centro del colloquio, il caso di Cecilia Sala, la giornalista del Foglio e di Chora Media che si trova da giorni prigioniera in Iran.

Il 16 dicembre, tre giorni prima dell’arresto di Sala a Teheran, a Milano, era stato fermato Abedini Najafabani, accusato dagli Stati Uniti di aver supportato i pasdaran di Teheran nell’acquisizione di componenti tecnologiche a duplice uso civile e militare montate sui droni in uso al Corpo dei Guardiani della Rivoluzione: in particolare il sistema di navigazione del modello di drone che il 28 gennaio 2024 uccise in un avamposto giordano tre soldati americani e ferì altre 38 persone. Per questo, gli Usa chiedono all’Italia l’estradizione dell’iraniano.

Intanto, le forze terrestri dei Guardiani della Rivoluzione iraniani (Pasdaran) hanno dato il via ieri a un’esercitazione militare nella provincia occidentale di Kermanshah, con l’obiettivo di promuovere la prontezza al combattimento per affrontare potenziali minacce alla sicurezza del Paese.

infine, sulla vicenda Sala è intervenuto anche il Vaticano attraverso i suoi canali diplomatici. «I rappresentanti diplomatici e consolari italiani a Teheran fanno tutto il possibile, impegnando il loro professionismo diplomatico per liberare la giornalista», ha dichiarato il nunzio apostolico in Iran, arcivescovo Andrzej Józwowicz. «Spero che con l’aiuto del Signore Gesù la signora Cecilia Sala sia libera il più presto possibile», ha aggiunto.

