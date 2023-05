Meloni vince di 17 voti: «Pronto a proseguire il lavoro» 

Sarà ancora Maurizio Meloni, 65 anni ex funzionario delle Poste, a guidare Donori nei prossimi cinque anni. Il paese gli ha confermato la fiducia ma la sua è stata una vittoria sofferta: solo 17 i voti di scarto rispetto allo sfidante Salvatorangelo Piredda, libero professionista di 44 anni. Meloni con la sua lista “Insieme per Donori” ha ottenuto 555 voti (50,8%) contro i 538 delle civica “Per creare futuro” guidata da Piredda. Da segnalare l’ottimo risultato ottenuto dall’assessore all’agricoltura Salvatore Melis, il più votato della lista vincente con 118 preferenze.

«Ringrazio il paese per avermi rinnovato la fiducia – commenta Meloni – il secondo mandato ci consentirà di proseguire il lavoro. Abbiamo 27 progetti in campo, molti già finanziati, che vogliamo portare a termine. Ci metteremo al servizio della comunità come abbiamo fatto in questi anni segnati dalla pandemia». Mostra soddisfazione per il risultato ottenuto e grande signorilità lo sconfitto: «Voglio fare i complimenti a Maurizio – afferma Piredda – la nostra lista composta da molti giovani ha ottenuto una grande risposta dalla gente. Diciassette voti di scarto sono davvero un’inezia. Faremo un’opposizione seria ma costruttiva nell’interesse di tutti i donoresi».

