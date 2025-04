Meloni vicina a Milei e Trump ritrova Biden 

Francesco aveva tagliato tanti fronzoli dalle esequie dei Papi: domani sul sagrato di San Pietro le esequie si presenteranno in forma più sobria rispetto al passato, davanti alle oltre 170 delegazioni internazionali previste (130 quelle finora accreditate). Per dipanare il rebus dell’assegnazione dei posti il Vaticano si affiderà ai manuali sperimentati per l’ultimo grande funerale pontificio, quello di Giovanni Paolo II nel 2005.

La prima fila

Il protocollo vuole innanzitutto che le prime file siano riservate alle delegazioni dell’Italia, la nazione di cui ogni Papa è Primate, e del Paese di provenienza del Papa defunto, in questo caso l’Argentina. La precedenza è quella consueta: prima il presidente della Repubblica, poi quelli di Senato, Camera, Consiglio dei ministri e Corte costituzionale. Segue la delegazione dell’Argentina, già confermata la presenza del presidente Javier Milei. Questo primo blocco viene chiuso con i sovrani regnanti cattolici (è il caso di Felipe di Spagna e Filippo del Belgio) e il Gran Maestro dell’Ordine di Malta, poi i sovrani regnanti non cattolici, come quelli di Norvegia, Svezia, Olanda.

L’ordine francese

Da notare che se le delegazioni sono molto folte, si usa riservare i primi posti a un paio degli esponenti principali per alloggiare nelle seconde e terze file gli altri componenti. Per quanto riguarda il settore teste coronate, visto che William partecipa in qualità di erede al trono britannico è prevedibile per lui una terza fila, esattamente come ai funerali di papa Wojtyla avvenne con Carlo, all’epoca erede designato della Regina Elisabetta. Si va avanti con le delegazioni dei capi di Stato secondo l’ordine alfabetico francese, così come usa nel mondo della diplomazia. L’elenco non è ancora stato stilato nel dettaglio, ma ogni possibile imbarazzo sarà superato consultando il manuale protocollare. E quindi il presidente Usa Donald Trump, accompagnato dalla moglie Melania e affiancato da Joe Biden, potrebbe risultare vicino ad Emanuelle Macron (États-Unis precede France). Tra i primi posti, visto l’ordine alfabetico, ci sarà certamente il Brasile di Luiz Inacio Lula da Silva, mentre l’Ucraina rappresentata da Volodymyr Zelensky sarà più indietro. Più rodata ancora la parte ecclesiastica, i cardinali e i patriarchi delle Chiese orientali saranno disposti secondo una scenografia collaudata e di forte impatto visivo. Konrad Krajewski - che come cerimoniere aprì il funerale di Giovanni Paolo II incedendo davanti alla bara con le Sacre Scritture - domani prenderà posto tra i cardinali, una promozione guadagnata diventando come Elemosiniere uno dei più stretti collaboratori di Francesco nel servizio ai più poveri e disagiati.

RIPRODUZIONE RISERVATA