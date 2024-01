Meloni, via all’operazione Africa  

In Tunisia, a Lampedusa, due volte nell’Emilia alluvionata, ora al vertice Italia-Africa. La presenza di Ursula von der Leyen al fianco di Giorgia Meloni dà l’idea di un asse sempre più solido fra la presidente della Commissione Ue e la premier, che hanno sviluppato un certo feeling soprattutto su immigrazione e cooperazione con i Paesi africani. Cioè le materie al centro del summit organizzato al Senato per oggi dal governo, e preceduto ieri dalla cena offerta da Sergio Mattarella a capi di Stato, di governo e rappresentanti delle organizzazioni internazionali.

I progetti

Palazzo Madama sarà così la vetrina della strategia per potenziare la collaborazione con l’Africa in modo «non predatorio». Per le opposizioni è «una scatola vuota», ma Palazzo Chigi e Farnesina sono certi dei risultati positivi. «I vantaggi per l’Italia sono innumerevoli – è sicura Meloni – Tutto quello che accade in Africa ci coinvolge, dalla migrazione alla sicurezza passando per le catene di approvvigionamento». Per i primi partenariati bilaterali Roma guarda soprattutto ai Paesi più grandi e popolosi. «Abbiamo stabilito delle materie prioritarie e dei paesi pilota nei quali avviare i primi progetti», ha spiegato Meloni. Si parla di Algeria, Egitto e Marocco. «Quello che abbiamo fatto in Tunisia va replicato con altre nazioni e ci stiamo lavorando». Dalla Libia è atteso il premier Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, e non è escluso che con Meloni si discuta di intese per frenare i flussi migratori, tema su cui una settimana fa la premier ha avuto una preziosa sponda da Recep Tayyip Erdogan.

Il Canale di Suez

Un altro fronte caldo è il Mar Rosso. «Rischiano di esserci conseguenze» per l’economia «se noi non difendiamo la libertà di navigazione - chiarisce Meloni – Dal Canale di Suez passa il 15% del commercio mondiale, nella migliore delle ipotesi bloccare quei mercantili vuol dire aumentare il costo dei prodotti che arrivano sul nostro mercato, non possiamo permetterlo. Quello che stiamo facendo è promuovere insieme all’Ue una missione difensiva per garantire la libertà di navigazione».

