Meloni verso Parigi Monito agli alleati 

Abbassare i toni. Evitare di esporre il fianco a facili critiche da parte delle opposizioni che cercano di affondare su divisioni del governo che «nei fatti», alla prova del voto, alla fine non si sono mai verificate. Dopo un fine settimana rissoso i partiti della maggioranza frenano e seguono l’invito che, si racconta in ambienti della maggioranza, Giorgia Meloni ha indirizzato ai suoi vicepremier. Perché lo scenario internazionale è complicato e in continua evoluzione e bisogna rimanere concentrati. E compatti. Anche in vista del nuovo round dei «volenterosi» convocati di nuovo a Parigi per giovedì, dove la presidente del Consiglio tornerà «per ascoltare» i partner e per ribadire la sua posizione.

All’Eliseo, la premier continuerà a insistere sulla necessità, prima di ipotizzare invii di truppe o forze di peacekeeping, di fissare prima quelle garanzie di sicurezza per l’Ucraina indispensabili per assicurare un accordo di pace «non violabile». La proposta italiana rimane quella di una formula da sottoscrivere da parte della comunità internazionale sulla falsariga dell’articolo 5 della Nato. Proposta che, «inizia a prendere piede» e, anzi, viene annoverata tra «le possibilità» dall’inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, che pure continua a escludere un ingresso di Kiev nell’Alleanza atlantica. L’auspicio è che si arrivi a un accordo «in tempi rapidi».

