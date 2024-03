Meloni verso il congresso di Roma, trattative per evitare la conta 

FdI lancia una kermesse a Pescara, dove il centrodestra ha appena stravinto le regionali, per l’ultimo sprint alle Europee. Fra il 19 e il 21 aprile, dal palco della conferenza programmatica del partito, Giorgia Meloni (che oggi sarà al Cairo per parlare di contrasto alla migrazione illegale con Al-Sisi) potrebbe annunciare la scelta di candidarsi, a una settimana dalla presentazione delle liste e a poco più di un mese da un appuntamento elettorale spartiacque. Intanto, in vista del congresso romano di FdI (sarà eletto il segretario provinciale) che il 23 e il 24 marzo si terrà al Palazzo dei congressi dell’Eur, si lavora a una candidatura unitaria. In corsa Marco Perissa, più vicino alla premier, e Massimo Milani, ala rampelliana. Scaduti ieri i termini per le candidature, è probabile che si vada alla conta delle firme che i due portano a sostegno, per poi procedere a una sintesi. «Una proficua dialettica interna» senza «alcuna configurazione nazionale», la definisce Fabio Rampelli, che preferirebbe evitare più candidature in campo e ribadisce che con Meloni «c’è piena sintonia politica».

Resta ancora aperta la questione delle alleanze europee. In particolare con Salvini, che continua ad attaccare Ursula von der Leyen, presidente uscente della Commissione Ue, ricandidata dal Ppe, e spesso al fianco di Meloni nelle missioni congiunte europee. A Pescara la leader di FdI farà entrare nel vivo la campagna per le Europee. L'obiettivo è raddoppiare gli attuali otto europarlamentari, per i quali è praticamente scontata la ricandidatura, da Carlo Fidanza a Vincenzo Sofo. Il partito è al lavoro sulle liste e nella partita potrebbe rientrare anche uno dei due in corsa per la guida della Federazione di Roma: Perissa e Milani.

