Meloni: «Verità sulla strage» 

Sulla storia della strage di Bologna c'è una verità, almeno una buona fetta di verità, su cui c'è poco da discutere. È scritta nelle sentenze. Ma il dibattito dei partiti politici si accartoccia anche su quella. Sergio Mattarella, ha piantato i paletti: «La matrice neofascista della strage è stata accertata nei processi - ha detto - e sono venute alla luce coperture e ignobili depistaggi». Ma ancora c'è da lavorare: «La ricerca della verità completa - ha aggiunto il Capo dello Stato - è un dovere che non si estingue». Un impegno che il capo del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto suo, ricordando come il governo abbia velocizzato l'opera di "desecretazione" degli atti, strumenti in mano alla ricerca storica per «giungere alla verità sulle stragi».

L’anniversario

Quel 2 agosto 1980, ha continuato la premier, «il terrorismo ha sferrato all'Italia e al suo popolo uno dei suoi colpi più feroci». Una frase che le opposizioni hanno giudicato "ipocrita". Sarcastico il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: Non dice neofascista? «Speriamo lo pensi e lo aggiunga la prossima volta. Questo farebbe del bene». Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha sottolineato come vada «doverosamente ricordata la definitiva verità giudiziaria che ha attribuito alla matrice neofascista la responsabilità di questa strage». E anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, lo ha ricordato. Nei giorni scorsi è stato il ministro della Giustizia Carlo Nordio a ribadirlo, per cercare di placare una polemica nata alla vigilia dell'anniversario del 2 Agosto con il presidente dell'associazione dei parenti delle vittime della strage di Bologna, Paolo Bolognesi. Al centro dello scontro, c'era l'affermazione del ministro su una norma - poi chiarita nel ddl ora all'esame del Senato - che ha rischiato di far saltare il processo di appello all'ex Nar Gilberto Cavallini: Bolognesi aveva parlato di «un assist ai terroristi». Un'accusa di vicinanza all'eversione che Nordio ha respinto definendo la strage «una ferita aperta» e mettendo in chiaro come ci sia la consapevolezza che «in sede giudiziaria sia stata accertata la matrice neofascista». Ma quella frase di Meloni ha acceso lo scontro. La strage alla Stazione di Bologna fu «un atto frutto di impressionante ferocia», ha detto Giuseppe Conte. Ed Elly Schlein, che ha partecipato al corteo di Bologna: «Non accettiamo depistaggi ulteriori».

