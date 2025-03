Meloni va in Parlamento: «L’Occidente non si divida» 

Va evitato ogni rischio di una divisione: mai come ora Occidente deve restare unito, tanto sulla crisi ucraina quanto nella partita sui dazi. Rimane questa la bussola di Giorgia Meloni e lo sarà anche oggi nelle sue comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo. Per tenere unita la maggioranza si profila una mozione equilibrista e stringata: Palazzo Chigi e maggioranza hanno lavorato fino a ieri sera su un compromesso che ieri consentiva al centrodestra di esclude il rischio di crepe, mentre le opposizioni si presenteranno.

Il lodo Giorgetti

La posizione del M5S, nella parte in cui si oppone al piano di riarmo europeo, potrebbe avvicinarsi a quella dei leghisti, che però si impegnano a seguire i pareri del governo. Il Pd cerca una sintesi per evitare nuove divisioni dopo quella sulla risoluzione al Parlamento europeo, che sarà invece il testo riproposto alle Camere da Azione, mentre Avs ribadirà il no al riarmo nazionale. Secondo quanto filtrava ieri, nella risoluzione di maggioranza non ci saranno riferimenti espliciti e divisivi al ReArm Europe, limitando l’input a rafforzare la capacità operativa degli Stati Ue nel quadro dell’alleanza Nato. «Qualcuno a Bruxelles forse pensa di usare soldi dei contribuenti italiani - con la scusa del ReArm Europe - per finanziare carri armati stranieri? No, grazie», avvisa il leader della Lega Matteo Salvini. Nella risoluzione ci sarebbe invece un riferimento all’Ecofin dell’11 marzo, dove è stata accolta con favore la proposta del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per uno strumento con garanzie europee capace di innescare investimenti privati fino a 200 miliardi di euro nella difesa. E sulla guerra in Ucraina sarebbe stata scelta una formula che comprende il lavoro con Ue, Usa e i tradizionali alleati per arrivare a una pace che rispetti il diritto internazionale, insieme a Kiev.

Il viaggio negli Usa

Meloni parlerà in Senato alle 14.30, prima di depositare lo stesso discorso di circa un’ora alla Camera, dove la discussione è poi in programma domattina. L’intervento si snoderà su competitività, Ucraina, i prossimi passi sulla difesa europea, Medio Oriente, migrazioni e oceani. E dovrebbe confermare lo spartito su cui la premier fin qui si è mossa diplomaticamente fra Usa e Ue. I meloniani invece escludono che sia l’occasione per annunciare un viaggio a Washington, a cui si lavora per le prossime settimane. Ci si può quindi attendere che la presidente del Consiglio ribadisca il sostegno all’Ucraina e all’azione diplomatica di Trump, esprimendo una certa freddezza sull’idea dell’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas di altri 40 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev, che la Lega boccia e su cui frena anche Fi.

Incubo dazi

Nella Nato serve un pilastro europeo più forte, è un’altra convinzione di Meloni, da cui ancora è difficile attendersi giudizi definitivi sul ReArm Europe. Niente truppe in Ucraina, l’altro punto fermo. Accompagnato dall’idea di «un immediato vertice tra Usa, Stati europei e alleati». E davanti alla preoccupazione per i dazi americani, un altro refrain della premier, va evitata una guerra commerciale. Sul Medio Oriente, Meloni anche nell’incontro con il re di Giordania Abdullah II, ha ricordato gli «urgenti bisogni umanitari» a Gaza, e l’importanza di mettere fine alle violenze in Siria. Nelle sue comunicazioni ci si aspetta la rivendicazione degli hotspot in Paesi terzi per migranti, sul modello Albania.

