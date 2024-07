Meloni va in Cina e litiga con l’Ue: fake news sulla Rai 

Pechino punta ad appianare «divergenze e malintesi», Roma vorrebbe lanciare una «nuova fase» di rapporti «più equi», soprattutto in campo commerciale. Giorgia Meloni arriva in Cina, incontra il suo omologo Li Qiang - con cui sigla sei intese, anche sull’auto elettrica - e si prepara a incontrare il presidente Xi Jinping a porte chiuse alla Diaoyutai State House, la residenza di Stato dove il presidente della Repubblica popolare riceve i leader stranieri.

Dazi sulle auto elettriche

Un incontro che può servire a ricucire le relazioni dopo il passo indietro italiano dalla Via della Seta e a fare il punto sulla «aggressione russa all’Ucraina», come la chiama esplicitamente la premier, e sull’instabilità in Medio Oriente. Ma se per la stampa cinese il colloquio Meloni-Xi potrebbe contribuire a «trovare una soluzione ragionevole e accettabile per entrambe le parti» sul fronte dei dazi sui veicoli elettrici e a «stabilizzare e promuovere le relazioni Cina-Europa», il faccia a faccia arriva in un momento di grandi tensioni fra Roma e Bruxelles.

Riforma targata Pd

Meloni non ha apprezzato le preoccupazioni europee sulla libertà di stampa in Italia e in particolare sull’indipendenza della tv pubblica, espresse nella Relazione annuale sullo stato di diritto dell’Ue, e dalla Cina scrive una lettera piccata alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Secondo la premier «per la prima volta il contenuto di questo documento è stato distorto a uso politico da alcuni nel tentativo di attaccare il Governo italiano. Qualcuno si è spinto perfino a sostenere che in Italia sarebbe a rischio lo stato di diritto, in particolare con riferimento alla libertà di informazione e al servizio pubblico radiotelevisivo». Critiche respinte al mittente, con la sottolineatura che «la riforma della Rai, che ha disegnato l’attuale sistema di governance dell'azienda, è stata ideata e realizzata nel 2015 dall’allora partito di maggioranza relativa (il Partito Democratico) durante il governo guidato da Matteo Renzi» mentre «l’attuale governance è stata determinata dal Governo precedente (Governo Draghi), con Fratelli d’Italia unico partito di opposizione». Quanto ai conduttori che hanno lasciato tv pubblica per via del mutamento di linea editoriale, «i rapporti di lavoro si sono interrotti per normali dinamiche di mercato; alcuni di questi conduttori hanno lasciato la Rai prima dell’arrivo del nuovo Ad ed altri hanno deciso di percorrere nuove esperienze professionali o editoriali, pur avendo l’azienda confermato i loro spazi di presenza nei palinsesti». Quanto all’accusa di violazione della par condicio sotto elezioni europee, è la Commissione Vigilanza Rai, con l’ok dell’Agcom, che ha come consentito di apparire in video ai «rappresentanti delle istituzioni che affrontavano questioni inerenti alle loro funzioni istituzionali».

«Attacchi maldestri»

Durissima la chiusa, che parla di «attacchi maldestri e pretestuosi che possono avere presa solo nel desolante contesto di ricorrente utilizzo di fake news che sempre più inquina il dibattito in Europa». A Meloni, che ribadisce l’impegno per il pluralismo Rai e contro le fake news, «dispiace che neppure la Relazione della Commissione sullo stato di diritto e in particolare sulla libertà di informazione sul servizio pubblico radiotelevisivo sia stata risparmiata dai professionisti della disinformazione e della mistificazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA