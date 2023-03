Meloni va da Mattarella, due ore faccia a faccia su emergenza Pnrr e Ue 

La premier Giorgia Meloni è andata ieri al Quirinale, dove ha avuto un lungo e cordiale colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella sui principali temi di attualità politica. Lo si apprende da fonti di Governo. «È stata una lunga conversazione, svoltasi in un clima di cordialità e collaborazione», spiegano al Colle dopo il pranzo.

Le difficoltà nel rispettare i tempi del Pnrr, i rapporti con l'Ue e la questione dei migranti sono stati i temi portanti del colloquio. Tra gli altri temi anche le questioni di economia e dell'energia. Non sarebbero stati toccati i temi più squisitamente parlamentari come, per esempio, i figli delle coppie gay.

Mattarella e Meloni stavano lavorando da una settimana per trovare, nella complessità delle rispettive agende, un momento per incontrarsi e fare il punto sui principali temi di attualità politica, interna e internazionale. Alla fine dal Colle è arrivato l'invito a pranzo che si è tradotto in due ore di colloquio.

Se il capo dello Stato ha qualcosa da osservare, si ragiona in ambienti della maggioranza, lo fa sempre nei modi e nei tempi giusti, ma nel caso specifico il colloquio è stato a 360 gradi con molti temi sul tappeto, compresa una agenda internazionale molto nutrita, dal prossimo G7 alla bilaterale a Londra di fine aprile, fino all'incontro con il premier spagnolo Pedro Sanchez (il 5 aprile a Roma) e al viaggio di inizio giugno negli Stati Uniti.

Nel corso del faccia a faccia si è parlato anche della telefonata che la premier ha avuto con il presidente ucraino Zelensky, della conferenza di ricostruzione dell'Ucraina del 26 aprile e dei consigli europei. Questa sostanzialmente la cornice istituzionale che ha caratterizzato il colloquio, senza tensioni e osservazioni da parte di nessuno, si rimarca sempre in ambienti della maggioranza. Tra le tante questioni, anche quella del Ponte sullo stretto il cui provvedimento, si sottolinea in ambienti di governo, sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore.